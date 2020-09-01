К концу сентября ежедневное число больных COVID-19 будет больше – Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что через месяц число больных коронавирусом возрастет / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ежедневно выявляют у более 2 тысяч человек. Но к концу сентября - началу октября в стране ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Об этом Шмыгаль рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, рост количества заболеваний коронавирусом может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.

Читайте такжеГрозит ли Украине новый жесткий карантин: Шмыгаль прояснил ситуациюРанее президент Владимир Зеленский заявил, что если число больных коронавирусом в Украине будет и дальше расти, то это полностью остановит медицину страны, и государство ничего не сможет с этим сделать.

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.