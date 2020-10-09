Кабмин примет меры и доплатит медикам за борьбу с Covid-19

Кабмин примет дополнительные меры по борьбе с коронавирусом / УНИАН

Кабинет министров 9 октября собрался на заседание, в рамках которого принято решение учредить дополнительные меры по усилению борьбы с коронавирусом, а также ввести коэффициенты для повышения заработной платы медикам, предоставляющим помощь пациентам с коронавирусом.

"Правительство продолжит увеличивать зарплаты медработникам, предоставляющим помощь при COVID-19. Сегодня утвердят дополнительные корректирующие коэффициенты, что влияет на стоимость услуг и, соответственно, увеличение зарплаты врачам. Например, если команды будут предоставлять помощь большему количеству пациентов, то и зарплата будет большей. Доплаты в 300% остаются", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, сообщает Интерфакс.

Уточняется, что речь идет о надбавках врачам в размере 70% должностного оклада, медицинским сестрам - 50% минимальной заработной платы, младшему медицинскому персоналу - 25% минимальной заработной платы с 1 сентября.

"Сегодня состоялось совещание с руководителями регионов, министерств. Мы определили четкие меры, направленные на усиление борьбы с коронавирусом. Будут проведены дополнительные меры по увеличению количества коек в медучреждениях, обеспеченности коек кислородом, Минздрав активизирует работу по сертификации производителей медицинского кислорода. (…) Сегодня будем принимать проект о выделении субвенций, чтобы большинство коек в больницах были обеспечены кислородом. Минздрав поставил регионам задание, чтобы 80% коек были оборудованы кислородом", - сказал глава правительства.

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Шмыгаль пообещал, что в Украине будут значительно увеличивать количество тестирований.

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