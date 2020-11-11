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Кабмин вернул общенациональный карантин в Украине: что поменялось

11 ноября 2020, 17:26

Новые карантинные ограничений распространяются на транспорт, заведения питания и обслуживание пенсионеров.

Карантин в Украине стал общенациональным - ограничения без зон
Карантин в Украине стал общенациональным: ограничения без зон / УНИАН

В Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах.

Постановление Минздрава, которое утвердил Кабмин, предусматривает запрет массовых мероприятий (более 20 украинцев), театры и кинотеатры, общественный транспорт должны быть заполнены не больше чем на 50%. В частности, в любом виде транспорта запрещается перевозить пассажиров стоя – лишь на сидячих местах.

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Общенациональный карантин в Украине – что запрещено

⇒ Запрещена работа развлекательных заведений (дискотек, мест питания и пр.) после 22:00 и до 7:00. Исключение – адресная доставка и заказ на вынос.

⇒ Запрещены плановые госпитализации.

⇒ Запрещено находиться в любом заведении без средств индивидуальной защиты, не прикрыв рот и нос.

Общенациональный карантин в Украине – правила для пенсионеров

Для пенсионеров вводится специальное время – с 10:00 до 12:00. Именно в этот период на объектах торговли, в органах власти и т.д. должны обслуживать только их.

Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 9 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи со стремительным распространением болезни в стране решили усилить карантинные ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня.
  • С 00:00 субботы и до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
  • Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.
  • Магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.
  • СМИ пишут, что в Украине продлят карантин выходного дня до Нового года. Решение о продлении карантина выходного дня уже принято, однако пока официально не оформлено.

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