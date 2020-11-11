Кабмин вернул общенациональный карантин в Украине: что поменялось

Карантин в Украине стал общенациональным: ограничения без зон / УНИАН

В Украине не только ввели карантин выходного дня – карантин снова стал общенациональным. То есть зон больше не будет, запреты действуют во всех регионах.

Постановление Минздрава, которое утвердил Кабмин, предусматривает запрет массовых мероприятий (более 20 украинцев), театры и кинотеатры, общественный транспорт должны быть заполнены не больше чем на 50%. В частности, в любом виде транспорта запрещается перевозить пассажиров стоя – лишь на сидячих местах.

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Общенациональный карантин в Украине – что запрещено

⇒ Запрещена работа развлекательных заведений (дискотек, мест питания и пр.) после 22:00 и до 7:00. Исключение – адресная доставка и заказ на вынос.

⇒ Запрещены плановые госпитализации.

⇒ Запрещено находиться в любом заведении без средств индивидуальной защиты, не прикрыв рот и нос.

Общенациональный карантин в Украине – правила для пенсионеров

Для пенсионеров вводится специальное время – с 10:00 до 12:00. Именно в этот период на объектах торговли, в органах власти и т.д. должны обслуживать только их.

Карантин выходного дня в Украине – о чем сообщалось ранее: