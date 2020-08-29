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Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила

29 августа 2020, 12:44

Максим Степанов перечислил требования для детсадов и других заведений, где длительное время находятся дети.

детский сад, детсад
В МОЗ озвучили правила, по которым будут жить детские учреждения с 1 сентября / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

Рекомендации глава Минздрава озвучил во время брифинга в субботу, 29 августа.

В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.

Запрещается:

  • использование многоразовых тканевых полотенец;
  • использование мягких игрушек;
  • ковры с длинным ворсом;
  • заходить внутрь помещения в уличной обуви;
  • проведение массовых мероприятий и родительских собраний.

Минздрав рекомендует:

  • разработать график прогулок и занятий, чтобы не допускать смешивания групп;
  • ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой, преподавателями, и используют дополнительный инвентарь.
  • работники должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком не реже раз в 2 часа и после посещения общественных мест.

В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после завершения занятий. Кроме того, должно проводится проветривание помещений не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня.

Остался неясным вопрос с самоизоляцией учителей, воспитателей, преподавателей после обнаружения в группе или классе больного ребенка. Министр настаивает, что круг контактных лиц взрослого человека должны определить врачи-эпидемиологи, и именно они составят список тех, кто должен самоизолироваться.

Как сообщал Главред, ранее были озвучены новые правила для школ с 1 сентября.

Напомним, 26 августа правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.

Напомним, в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином. Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новое зонирование вступает в силу с 31 августа.

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