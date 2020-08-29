Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила

Максим Степанов перечислил требования для детсадов и других заведений, где длительное время находятся дети.
Глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.
Рекомендации глава Минздрава озвучил во время брифинга в субботу, 29 августа.
В частности, перед началом смены должен проводиться обязательный скрининг работников заведения дошкольного образования. В условиях карантина запрещается вход родителей - детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртовыми антисептиками.
Запрещается:
- использование многоразовых тканевых полотенец;
- использование мягких игрушек;
- ковры с длинным ворсом;
- заходить внутрь помещения в уличной обуви;
- проведение массовых мероприятий и родительских собраний.
Минздрав рекомендует:
- разработать график прогулок и занятий, чтобы не допускать смешивания групп;
- ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой, преподавателями, и используют дополнительный инвентарь.
- работники должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком не реже раз в 2 часа и после посещения общественных мест.
В детском саду должны проводить дезинфекцию поверхностей не реже чем каждые 2 часа и сразу после завершения занятий. Кроме того, должно проводится проветривание помещений не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривания комнат в течение дня.
Остался неясным вопрос с самоизоляцией учителей, воспитателей, преподавателей после обнаружения в группе или классе больного ребенка. Министр настаивает, что круг контактных лиц взрослого человека должны определить врачи-эпидемиологи, и именно они составят список тех, кто должен самоизолироваться.
Как сообщал Главред, ранее были озвучены новые правила для школ с 1 сентября.
Напомним, 26 августа правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.
Напомним, в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином. Решение было принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Новое зонирование вступает в силу с 31 августа.