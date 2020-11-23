Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет

Чтобы защититься от большой дозы вируса, Комаровский советует поддерживать уровень влажности в помещении 40–60% и пить много жидкости.
Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие соответствующие условия дома могут помочь перенести инфицирование COVID-19 без осложнений.
По словам Комаровского, после недели насморка и температуры организм человека будет слабым. У инфицированного могут возникнуть осложнения или тромбообразования.
"Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, - один из самых больших мифов нашей медицины", - подчеркнул он.
По словам медика, использование антибактериальных препаратов лишь увеличивает риск осложнений.
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"Чем активнее применяются антибиотики - особенно без повода, - тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", - отметил Комаровский.
Врач говорит, чтобы избежать осложнений коронавируса, надо не допускать пересыхания слизистых, дышать чистым воздухом, с нормальной влажностью 40-60% и пить достаточно воды.
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"Но если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена, то в этом воздухе высокая концентрация вируса, и ничто не поможет. Ни иммунная система, вы можете килограммами есть витамины, но это не сработает. Поэтому думайте сначала о термометре и увлажнителе, а затем о витаминах", — сказал он.
При этом Комаровский отмечает, что от инфицирования коронавирусом может защитить только вакцинация.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.