Как избежать осложнений при COVID-19: Комаровский дал важный совет

Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какие соответствующие условия дома могут помочь перенести инфицирование COVID-19 без осложнений.​

По словам Комаровского, после недели насморка и температуры организм человека будет слабым. У инфицированного могут возникнуть осложнения или тромбообразования.

"Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, - один из самых больших мифов нашей медицины", - подчеркнул он.

По словам медика, использование антибактериальных препаратов лишь увеличивает риск осложнений.

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"Чем активнее применяются антибиотики - особенно без повода, - тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", - отметил Комаровский.

Врач говорит, чтобы избежать осложнений коронавируса, надо не допускать пересыхания слизистых, дышать чистым воздухом, с нормальной влажностью 40-60% и пить достаточно воды.

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"Но если вы находитесь 15 минут в помещении, где нет воздухообмена, то в этом воздухе высокая концентрация вируса, и ничто не поможет. Ни иммунная система, вы можете килограммами есть витамины, но это не сработает. Поэтому думайте сначала о термометре и увлажнителе, а затем о витаминах", — сказал он.

При этом Комаровский отмечает, что от инфицирования коронавирусом может защитить только вакцинация. ​

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: