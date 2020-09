Как коронавирус поражает бронхи: ученые показали фото

Коронавирус засняли при помощи сканирующего электронного микроскопа/ pixabay.com

Ученые опубликовали макроснимки коронавируса SARS-CoV-2 на эпителиальных клетках бронхов человека.

Фото были сделаны при помощи сканирующего электронного микроскопа через 96 часов после заражения тканей легких. Снимки опубликовало издание The New England Journal of Medcine.

Чтобы получить четкую картинку, исследователи коронавирус ввели в эпителиальные клетки бронхов человека. Инфицирование было сильным: соотношение вирусных частиц к целевым клеткам дыхательных путей составляло 3:1. Затем через четверо суток после заражения, клетки исследовали с применением сканирующей электронной микроскопии.

nejm.org

На фото видна зараженная ресничная клетка с нитями слизи на кончиках ресничек. При большем увеличении видна структура и плотность вирионов (полноценных вирусных частиц, состоящих из нуклеиновой кислоты и капсида) SARS-CoV-2, продуцируемых эпителиальными клетками дыхательных путей человека.

nejm.org

