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Как коронавирус проникает в организм: ученые опровергли популярную теорию

6 ноября 2020, 07:36

Роговица глаза оказалась устойчивой к SARS-CoV-2.

коронавирус
В теле человека нашли ткань, устойчивую к коронавирусу / pixabay.com

Ученые заявляли, что коронавирус может проникнуть в организм через глаза. При этом исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе опровергли это предположение.

По результатам исследования выяснилось, что роговица – прозрачный купол в передней части глаза, который покрывает радужную оболочку и зрачок – устойчива к SARS-CoV-2, пишет Science Alert.

"Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы к COVID-19. Но каждая донорская роговица, которую мы тестировали, была устойчива к новому коронавирусу", - рассказал главный автор исследования, молекулярный микробиолог Джонатан Дж. Майнер.

В экспериментах с использованием ткани роговицы от 25 людей, а также мышей исследователи подвергли ткань глаза воздействию трех отдельных вирусов: SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1).

Эксперимент показал, что в эксплантах роговицы человека (которые также содержали ткань конъюнктивы, мембрану, покрывающую остальную часть передней части глаза) вирус герпеса и Зика был способен реплицироваться в ткани, но тесты не показали никаких признаков репликации коронавируса.

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  • Врачи утверждают, что ношение медицинских масок на 80% уменьшает риск подцепить COVID-19. В то же время если носить медицинскую маску неправильно, то заразиться коронавирусом вполне реально.
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