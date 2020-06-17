Как коронавирус влияет на нервную систему: ученые сделали новое открытие

Коронавирус влияет на нервную систему / Reuters

Ученые из Северо-Западного университета США выяснили, как заболевание коронавирусом COVID-19 может отразиться на нервной системе человека.

Медики провели ретроспективный анализ всех пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в Northwestern Medicinе. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology, передает РИА-Новости.

Выяснилось, что около половины инфицированных имели неврологические проявления COVID-19, в частности:

головные боли и головокружение;

трудности с концентрацией внимания;

снижение бдительности;

расстройства обоняние и вкуса;

судороги;

инсульты и мышечные боли.

Автор статьи, доктор Игорь Коральник считает, что неврологическую дисфункцию может вызвать ряд причин. Так как коронавирус может поражать несколько органов, включая легкие, почки и сердце, мозг может страдать от недостатка оксигенации и от нарушений свертываемости крови. А это может привести в результате к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Более того, вирус способен вызвать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга, а реакция иммунной системы может вызвать повреждающее мозг и нервы воспаление.

Коральник также обратил внимание на то, что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием.

Пока что ученые продолжают наблюдать за пациентами, чтобы определить, являются ли проблемы с нервной системой постоянными или это явление временное.

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Как сообщал Главред, ранее ученые уже заявляли, что китайский коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – в частности, мозг. Выяснилось, что воспалительные процессы провоцируют кровотечения и смерть клеток.

Кроме того, европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.