УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Как коронавирус влияет на нервную систему: ученые сделали новое открытие

17 июня 2020, 04:52

Многие инфицированные COVID-19 жалуются головные боли и трудности с концентрацией внимания.

Коронавирус
Коронавирус влияет на нервную систему / Reuters

Ученые из Северо-Западного университета США выяснили, как заболевание коронавирусом COVID-19 может отразиться на нервной системе человека.

Медики провели ретроспективный анализ всех пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы в Northwestern Medicinе. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology, передает РИА-Новости.

Выяснилось, что около половины инфицированных имели неврологические проявления COVID-19, в частности:

  • головные боли и головокружение;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • снижение бдительности;
  • расстройства обоняние и вкуса;
  • судороги;
  • инсульты и мышечные боли.

Автор статьи, доктор Игорь Коральник считает, что неврологическую дисфункцию может вызвать ряд причин. Так как коронавирус может поражать несколько органов, включая легкие, почки и сердце, мозг может страдать от недостатка оксигенации и от нарушений свертываемости крови. А это может привести в результате к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Более того, вирус способен вызвать прямую инфекцию мозга и оболочки головного мозга, а реакция иммунной системы может вызвать повреждающее мозг и нервы воспаление.

Коральник также обратил внимание на то, что инфекция SARS-CoV-2 может первоначально иметь неврологические симптомы, прежде чем возникнут лихорадка, кашель или проблемы с дыханием.

Пока что ученые продолжают наблюдать за пациентами, чтобы определить, являются ли проблемы с нервной системой постоянными или это явление временное.

Читайте такжеРиск смерти выше в 12 раз: названы группы риска среди пациентов с COVID-19

Как сообщал Главред, ранее ученые уже заявляли, что китайский коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – в частности, мозг. Выяснилось, что воспалительные процессы провоцируют кровотечения и смерть клеток.

Кроме того, европейские ученые провели исследование и выяснили, какое влияние оказывает коронавирус SARS-CoV-2 на нейроны человеческого мозга.

коронавирус коронавирус новости ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Как коронавирус влияет на нервную систему: ученые сделали новое открытие». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:35
Попа как у Ким: тренер Кардашьян рассекретила упражнения звезды
05:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
04:52
Как коронавирус влияет на нервную систему: ученые сделали новое открытие
04:30
Ученые разработали новый способ борьбы со старостью
04:29
В моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото Фото
04:02
Солнечное затмение 21 июня: астролог предупредил об угрозах
03:21
Медики рассказали, как одиночество влияет на мозг
02:43
"Сгорел бы": в Киеве коп кинул окурок в окно водителю - опубликовано видео Видео
02:14
Как завтракать, чтобы избавиться от жира на животе: топ 5
01:38
В Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как Видео
00:53
Эксперт объяснил, почему в Украине пока не будет новой революции
00:19
Митрофан Навозник: какой сегодня праздник 17 июня 2020, приметы
16 июня, вторник
23:58
Коронавирус в Украине и мире 16 июня: число зараженных превысило восемь миллионов человек
23:31
Украину накроют ливни: синоптики ошарашили прогнозом
22:57
Коронавирус добрался до СНБО: Данилов уже успел сдать тест
22:30
Жуткое ДТП в Харькове: мажорка-убийца Алена Зайцева загорает "за решеткой" Видео
22:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июня: большое везение и подарок от любимого человека Видео
22:09
Боевики "ДНР" рассказали, почему не открывают пункты пропуска
22:02
Уникальный зеленый чай: кому полезен и как правильно заваривать
21:28
Политолог пояснил, чем пугает Путина партнерство Украины и НАТО
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять