Больному коронавирусом должны оказать медицинскую помощь и без декларации.
Для того, чтобы в случае заражения лечить коронавирус, необязательно иметь декларацию с семейным врачом.
Об этом сообщили в Минздраве на брифинге 17 ноября.
Если у человека есть подозрение на COVID-19, он контактировал с зараженными или у него есть определенные симптомы, то он может обратиться в любую амбулаторию, центр первоочередной медико-санитарной помощи без наличия декларации с семейным врачом. Через регистратуру можно будет подобрать врача, который будет сопровождать пациента во время болезни и давать рекомендации.
Кроме того, независимо от наличия декларации, мобильная бригада приедет для забора материала для проведения теста на коронавирус.
Отмечается, что декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +11 968 человек, в том числе 516 детей и 565 медработников. По состоянию на вторник, 17 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 557 657 человек.
- По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в столице поставили рекордные 1143 диагноза COVID-19. Общее число зараженных – 52 642 человека.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.