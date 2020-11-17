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Как лечить COVID-19 без семейного врача - объяснение Минздрава

17 ноября 2020, 11:11

Больному коронавирусом должны оказать медицинскую помощь и без декларации.

Коронавирус, симптомы
Декларацию с врачом можно будет подписать уже после выздоровления / Reuters

Для того, чтобы в случае заражения лечить коронавирус, необязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Об этом сообщили в Минздраве на брифинге 17 ноября.

Если у человека есть подозрение на COVID-19, он контактировал с зараженными или у него есть определенные симптомы, то он может обратиться в любую амбулаторию, центр первоочередной медико-санитарной помощи без наличия декларации с семейным врачом. Через регистратуру можно будет подобрать врача, который будет сопровождать пациента во время болезни и давать рекомендации.

Кроме того, независимо от наличия декларации, мобильная бригада приедет для забора материала для проведения теста на коронавирус.

Отмечается, что декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +11 968 человек, в том числе 516 детей и 565 медработников. По состоянию на вторник, 17 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 557 657 человек.
  • По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в столице поставили рекордные 1143 диагноза COVID-19. Общее число зараженных – 52 642 человека.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
  • Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.

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