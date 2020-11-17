Декларацию с врачом можно будет подписать уже после выздоровления / Reuters

Для того, чтобы в случае заражения лечить коронавирус, необязательно иметь декларацию с семейным врачом.

Об этом сообщили в Минздраве на брифинге 17 ноября.

Если у человека есть подозрение на COVID-19, он контактировал с зараженными или у него есть определенные симптомы, то он может обратиться в любую амбулаторию, центр первоочередной медико-санитарной помощи без наличия декларации с семейным врачом. Через регистратуру можно будет подобрать врача, который будет сопровождать пациента во время болезни и давать рекомендации.

Кроме того, независимо от наличия декларации, мобильная бригада приедет для забора материала для проведения теста на коронавирус.

Отмечается, что декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.

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