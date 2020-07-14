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Как лечить коронавирус: антитела к COVID-19 нашли в грудном молоке

Стоимость такого лечения будет неоправданно высокой.

14 июля 2020, 00:54
Младенец
В теории грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса / УНИАН

В грудном молоке матерей, которые переболели коронавирусом, нашли антитела к COVID-19. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от болезни.

По версии экспертов, в теории грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса. Однако стоит отметить, что стоимость такого лечения будет неоправданно высокой, пишут Известия.

В частности, наличие антител к SARS-CoV-2 в грудном молоке переболевших COVID-19 женщин подтвердили ученые из Пекинского института биотехнологии и специалисты Калифорнийского университета Мерсед.

В исследовании приняли участие тысячи кормящих матерей, 350 из которых перенесли COVID-19. Образцы их молока собрали спустя 14–30 дней после того, как симптомы болезни ослабли. В результате выяснилось, что в молоке переболевших женщин содержится 90% антител IgA. Это специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком, чтобы потом защитить младенца от инфекции.

Российский специалист по коронавирусам Михаил Щелканов заявил, что сам подход по использованию антител из грудного молока является разумным. Однако, по его словам, эти антитела не является панацеей.

"Их можно использовать для закапывания на слизистые. Это нормальный подход. Хотя при существующем уровне биотехнологий такие антитела можно создавать миллионами, это уже не является проблемой. Но получать их из молока, конечно же, проще", – отметил эксперт.

Щелканов также добавил, что в молоке могут содержаться и вирусы, что является проблемой.

Читайте такжеБудет ли эффективной вакцина от COVID-19: ученые удивили прогнозомВ свою очередь, еще один российский эксперт Владимир Потемкин, добавил, что минусом в использовании грудного молока является то, что это довольно дорогое лекарство.

"Более правильным было бы использование выделенных из молока антител с помощью иммуносорбентов. Но такую же операцию выделения можно сделать и из крови, что значительно дешевле (потенциальных доноров крови значительно больше, чем кормящих матерей). Поэтому пока я не вижу большого смысла развивать эту тему", – сказал Потемкин.

Как сообщал Главред, согласно результатам исследований итальянских экспертов, беременная женщина, зараженная коронавирусом, является угрозой и для своего плода. В частности, ученые обнаружили генетический материал вируса в одном образце пуповинной крови, двух влагалищных мазках и одном образце грудного молока, а антитела COVID-19 оказались в пуповинной крови и в молоке.

Напомним, в России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев якобы первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19.

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