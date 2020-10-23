Как не подцепить Covid-19 на местных выборах - рекомендации Минздрава

Максим Степанов призвал украинцев быть осторожными на избирательных участках.
На избирательных участках во время проведения местных выборов 25 октября будут действовать определенные правила Covid-безопасности.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 23 октября.
Правила безопасности на местных выборах-2020
- Все, кто обеспечивает избирательный процесс или находится в помещении избирательной комиссии – члены избирательной комиссии, наблюдатели, полицейские и т.д. - обязаны быть в защитной маске или респираторе.
- В случае обнаружения Covid-19 у одного из членов избирательной комиссии все другие члены комиссии могут продолжить работу, если у них нет признаков респираторного заболевания или если у них не было контактов с обнаруженным больным коронавирусом без средств защиты.
- Избирателю нужно показать члену комиссии документ подтверждающий личность, держа его в своих руках. При этом избиратель сам переворачивает страницы документа для ознакомления. Не нужно передавать документ лично в руки.
- На каждом избирательном участке должны быть установлены урны для использованных средств индивидуальной защиты. Потом их должны утилизировать.
- На специальном избирательном участке могут быть установлены дополнительные противоэпидемиологические средства защиты относительно установленного режима пребывания в учреждении.
- На специальных избирательных участках, которые находятся в медучреждениях, тюрьмах, СИЗО – членам избирательной комиссии, наблюдателям, полицейским и другим лицам, которые обеспечивают избирательный процесс, рекомендуется не позже 72 часов до дня выборов (25 октября) пройти ПЦР-тест на Covid-19.
Также Степанов призвал украинцев быть осторожными на избирательных участках - не забывать о масках и дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию и по возможности взять с собой ручку.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Коронавирус 2020 в Украине заразил за сутки еще +7 517 человек, установив таким образом новый суточный антирекорд. По состоянию на пятницу, 23 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 330 396 человек.
- За минувшие 24 часа обнаружены +635 новых случаев заражения Covid-19 в Киеве. Это суточный антирекорд по числу заражений с начала эпидемии коронавируса. По состоянию на пятницу, 23 октября, в столице зафиксировали уже 33 135 пациентов с диагнозом коронавирус.
- Ранее в Минздраве уже озвучили ряд правил безопасности на избирательных участках. В частности, стало известно, кого не пустят проголосовать на участке.
Автор: Анна Багрий