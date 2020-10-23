Как не подцепить Covid-19 на местных выборах - рекомендации Минздрава

Местные выборы пройдут 25 октября / УНИАН

На избирательных участках во время проведения местных выборов 25 октября будут действовать определенные правила Covid-безопасности.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 23 октября.

Правила безопасности на местных выборах-2020

Все, кто обеспечивает избирательный процесс или находится в помещении избирательной комиссии – члены избирательной комиссии, наблюдатели, полицейские и т.д. - обязаны быть в защитной маске или респираторе.

В случае обнаружения Covid-19 у одного из членов избирательной комиссии все другие члены комиссии могут продолжить работу, если у них нет признаков респираторного заболевания или если у них не было контактов с обнаруженным больным коронавирусом без средств защиты.

Избирателю нужно показать члену комиссии документ подтверждающий личность, держа его в своих руках. При этом избиратель сам переворачивает страницы документа для ознакомления. Не нужно передавать документ лично в руки.

На каждом избирательном участке должны быть установлены урны для использованных средств индивидуальной защиты. Потом их должны утилизировать.

На специальном избирательном участке могут быть установлены дополнительные противоэпидемиологические средства защиты относительно установленного режима пребывания в учреждении.

На специальных избирательных участках, которые находятся в медучреждениях, тюрьмах, СИЗО – членам избирательной комиссии, наблюдателям, полицейским и другим лицам, которые обеспечивают избирательный процесс, рекомендуется не позже 72 часов до дня выборов (25 октября) пройти ПЦР-тест на Covid-19.

Также Степанов призвал украинцев быть осторожными на избирательных участках - не забывать о масках и дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию и по возможности взять с собой ручку.

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