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Как не подцепить коронавирус на избирательном участке - советы врача

24 октября 2020, 06:03

В местах большого скопления людей риск заражения Сovid-19 повышается.

Выборы
Местные выборы пройдут в Украине 25 октября/ УНИАН

Украинцы, которые 25 октября придут на избирательные участки, должны понимать, что они обязаны защитить себя от заражения коронавирусом и позаботиться о том, чтобы не стать в дальнейшем источниками инфицирования для окружающих.

Об этом заявила врач-инфекционист из Кривого Рога Светлана Куницына и рассказала, как обезопасить себя, идя на голосование, передает ТСН.

По ее словам, прежде всего нужно исходить из трех простых постулатов - маска, социальная дистанция и чистые руки.

"Выходя из дома мы должны понимать, что можем столкнуться с инфекцией где угодно, а в местах большего скопления людей естественно эти риски намного выше", - отметила врач.

Разделение потоков избирателей

На избирательных участках формируется достаточно плотный поток людей. Куницына считает, что было бы неплохо разделить по времени эти потоки.

"Видела в интернете призывы, чтобы до определенного времени шли люди старшего возраста, а после 17:00, к примеру, более молодые. Это было бы неплохо, но это очень сложно сделать, практически нереально равномерно разделить потоки избирателей", — рассказала врач.

Правила Сovid-безопасности на выборах

Каждый избиратель должен сам позаботиться о своей безопасности, выполняя обычные правила.

Не стоит прикасаться к дверной ручке голыми руками – лучше надеть перчатки или обработать руки санитайзером.

Нежелательно прикасаться руками к лицу. Перчатки и маска минимизируют возможность заражения воздушно-капельным путем.

Какой должна быть маска и как правильно ее носить

Врач обратила внимание на то, что маска должна быть одноразовой и новой, и главное — надета правильно, то есть она должна полностью прикрывать нос и рот. Маску нельзя снимать весь период времени, пока вы находитесь в замкнутом пространстве. После похода на избирательный участок ее нужно утилизировать.

"К сожалению, мы не можем утверждать, что наши люди не используют одноразовые маски повторно. Мы замечаем, что у нас люди носят одноразовые маски не то что часами, а днями, неделями и даже месяцами, судя по их состоянию", - добавила Куницына.

Принести свою ручку

Ручки, которые находятся у членов избирательной комиссии и в кабинках для голосования могут быть фактором передачи вируса.

"Желательно иметь с собой свою ручку, чтобы меньше прикасаться к тем поверхностям, к которым прикасались другие люди и в большом количестве", - посоветовала врач.

Она добавила, что на избирательном участке желательно не становиться в очередь и соблюдать социальную дистанцию.

Куницына также рекомендует придя домой после голосования снять маску и перчатки и тщательно помыть руки с мылом и лицо и прополоскать горло.

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  • Ранее в Минздраве уже озвучили ряд правил безопасности на избирательных участках. В частности, стало известно, кого не пустят проголосовать на участке.
  • Доктор медицинских наук Валерий Ивасюк рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в местах большого скопления людей. По его словам, нужно проводить кварцевание.

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