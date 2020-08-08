Как не поддаваться панике во время пандемии – советы психотерапевта

Коронавирус не должен людям мешать планировать будущее / Фото pixabay.com

Мир накрыла пандемия коронавируса и серьезно сказалась на психике людей. По словам ученых, в первые месяцы распространения COVID-19 повысились уровни депрессии, тревожности, суицидальных тенденций и психологических травм.

Психотерапевт, заведующий кафедрой медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Олег Чабан в интервью РБК-Украина рассказал, как не поддаваться панике во время пандемии.

Прежде всего врач советует делать какие-то реальные вещи.

"Во-первых, нужно планировать (…) Каждая фаза имела свое начало и завершение, обязательно – хоть ледниковый период, хоть "испанка", хоть свиной грипп, хоть SARS. Не переживайте о каких-то проблемах сегодня – завтра будут другие. SARS-CoV-2 закончится, но придет SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 и так далее. Другими словами: планируйте свое будущее. У вас сорвался отпуск в этом году? Планируйте на 2021-22 годы, потому что все равно это закончится", - рассказал Чабан.

При этом, по его словам, очень плохой совет жить только сегодняшним днем и молиться, чтобы все прошло хорошо.

"Нет, мы должны включать мозги и думать на будущее. Это значит разговаривать со своими детьми, придумать, чем они будут заниматься, контролировать их дистанционное обучение, чтобы оно превратилось в полноценное", - посоветовал врач.

Поможет побороть панику еще один способ. Он состоит в том, чтобы искусственно создавать свое настроение.

"Если ты его не сделал, то никто не сделает. Испортить его хотят все: медиа, политики, ВОЗ и другие. Я учу своих пациентов быть здоровыми эгоистами: наслаждаться едой, своим телом, доставлять ему радость – тогда оно отблагодарит мозги, наслаждаться интеллектуальной и физической деятельностью", - считает врач.

Читайте такжеВрач объяснил, как страх и паника влияют на общий иммунитетКроме того Чабан советует расширить круг общения - пересмотреть старые контакты, позвонить, и спросить, как дела. Также можно найти для общения сбалансированного человека, который не паникует.

"Пусть он поделится, почему он так спокоен, как нашел этот баланс. Может, у него есть жизненная мудрость в противовес твоим знаниям, которые могут очень быстро обесцениться", - резюмировал психотерапевт.

Как сообщал Главред, ранее психотерапевт Олег Чабан объяснил, почему украинцы перестали соблюдать карантин.