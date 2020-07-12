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Коронавирус и море: врач посоветовал, как не подхватить Covid-19

Если между людьми на море дистанция больше метра, то вряд ли кто-то заразиться коронавирусом, сказал медик.

12 июля 2020, 04:01
Врач поделился, что вирусом из Китая на море можно заразиться, если не придерживаться безопасной дистанции – Как не подхватить коронавирус на море
Коронавирусом на море можно заразиться, если не придерживаться безопасной дистанции, поделился врач / УНИАН

Израильский врач Борис Бриль считает, что в море можно заразиться китайским коронавирусом Covid-19, если плотность купающихся высокая.

Если в море люди находятся на расстоянии один метр друг от друга, то вполне можно подхватить вирус, рассказал медик в интервью Obozrevatel.

По его словам, если дистанция между людьми больше метра, то вряд ли кто-то заразиться.

"…Опять же вопрос, какая плотность купающихся. Если они находятся на расстоянии одного метра, то да, вполне (можно заразиться коронавирусом – Ред.). А если больше, то вряд ли. Море – это проточная вода. Невозможно дважды войти в одну реку", – сказал врач.

Собеседник добавил, что серьезные исследования на эту тему еще не проводились.

Читайте такжеГде украинцы рискуют подхватить коронавирус: опубликована карта коллективного иммунитетаРанее педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский говорил, что коронавируса нет в морях и океанах. Медик подчеркнул, что Covid-19 там не плавает.

Борис Бриль море коронавирус новости
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