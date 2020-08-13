Как не заразиться COVID-19 на пляже: в МОЗ дали важные советы

Защититься от коронавируса поможет социальное дистанцирование / Фото pixabay.com

Украинский Минздрав развенчал популярные мифы о том, что частицы коронавируса могут передаваться через воду во время отдыха на пляже. Опасность есть, но связана она не с водой.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Есть ли риск заразиться COVID-19 через воду? По информации экспертов американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), нет никаких доказательств того, что возбудитель COVID-19 распространяется через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и прочее, поскольку дезинфицирующие средства, используемые для очистки воды, уничтожают вирус. Также нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что основной путь передачи коронавируса - воздушно-капельный. Мельчайшие частицы вируса распространяются через чихание и кашель, так что самая большая опасность при отдыхе на пляже - большое скопление людей.

Защититься от коронавируса поможет:

социальное дистанцирование;

регулярная обработка рук спиртосодержащим средством и/или мытье их с мылом;

правильное использование масок и соблюдение других правил респираторной гигиены.

Как сообщал Главред, ранее медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19.

Кроме того, врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, как не заразиться COVID-19 на курорте.