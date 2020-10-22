Как не заразиться Covid-19 в магазине: иммунолог дал советы

Особую опасность во время пандемии представляют очереди в супермаркетах.
Коронавирус 2020 с приходом осени активизировался – во всем мире растет количество новых зараженных. В частности, во всем мире уже более 41 миллиона больных, в Украине - почти 323 тысячи.
Эксперты предупреждают, что в условиях пандемии крайне важно носить, маску, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. Одно из мест, в котором забывают придерживаться этих правил, - это супермаркет. Врач-иммунолог Владимир Болибок дал полезные советы, как правильно вести себя в магазине, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию, пишет NEWS.ru.
Как не подхватить коронавирус в магазине
- Чтобы в очереди к кассе люди не подходили слишком близко, тележку с продуктами можно поставить не впереди, а позади себя.
- Чтобы не заразиться через ручки тележек, после контакта с ними обязательно следует продезинфицировать руки. Это же стоит сделать после оплаты покупки — не только наличными, но и при помощи карты. Ведь в последнем случае человеку зачастую приходится вводить пин-код на терминале.
- Дезинфекцию рук лучше провести до того, как начнёте убирать покупки в пакет. Это может минимизировать количество вирусных частиц на товарах.
- Уже дома упаковки продуктов стоит протереть антибактериальной салфеткой или помыть с мылом.
Читайте такжеМожно ли заразиться коронавирусом через продукты: эксперт дал точный ответ
Напомним:
- Ученые заявили, что коронавирус Ковид-19 может "жить" на различных поверхностях в течение разных периодов времени. В частности, вирус можно обнаружить на меди до четырех часов, на картоне - до 24 часов, на пластике и стали - до 72 часов. Также эксперты объяснили, есть ли риск заразиться коронавирусом от посылок.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как распространяется коронавирус в супермаркете, и описала схему передачи Covid-19 косвенным путем.
- Ученые на видео показали, как коронавирус передается в магазине.
- Известный доктор, педиатр Евгений Комаровский рассказал, как дезинфицировать одежду после возвращения с улицы домой.
Автор: Анна Багрий