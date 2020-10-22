Как не заразиться Covid-19 в магазине: иммунолог дал советы

Чтобы не заразиться через ручки тележек, после контакта с ними обязательно следует продезинфицировать руки / УНИАН

Коронавирус 2020 с приходом осени активизировался – во всем мире растет количество новых зараженных. В частности, во всем мире уже более 41 миллиона больных, в Украине - почти 323 тысячи.

Эксперты предупреждают, что в условиях пандемии крайне важно носить, маску, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. Одно из мест, в котором забывают придерживаться этих правил, - это супермаркет. Врач-иммунолог Владимир Болибок дал полезные советы, как правильно вести себя в магазине, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию, пишет NEWS.ru.

Как не подхватить коронавирус в магазине

Чтобы в очереди к кассе люди не подходили слишком близко, тележку с продуктами можно поставить не впереди, а позади себя.

Чтобы не заразиться через ручки тележек, после контакта с ними обязательно следует продезинфицировать руки. Это же стоит сделать после оплаты покупки — не только наличными, но и при помощи карты. Ведь в последнем случае человеку зачастую приходится вводить пин-код на терминале.

Дезинфекцию рук лучше провести до того, как начнёте убирать покупки в пакет. Это может минимизировать количество вирусных частиц на товарах.

Уже дома упаковки продуктов стоит протереть антибактериальной салфеткой или помыть с мылом.

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Напомним: