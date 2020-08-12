Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы

Дорожные сумки являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции / pixabay.com

После того как карантин был ослаблен, люди, несмотря на риск заражения коронавирусом, снова стали путешествовать. В связи с этим эксперты призвали туристов внимательно относиться к взаимодействию с любыми предметами, в том числе и с чемоданами.

Туристический эксперт Майлза Куи утверждает, что твердые непористые материалы, из которых, как правило, изготовлены дорожные сумки (металл, пластик, стекло), являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции, передает Daily Express.

"Болезнетворные бактерии могут поддерживать на таких чемоданах жизнедеятельность в течение 72 часов. Пассажирам лучше не прикасаться к поверхностям, на которых может быть активен вирус, и пользоваться службой доставки багажа, чтобы в том числе снизить риск передачи болезни от человека к человеку в процессе ожидания у багажной ленты", – заявил Майлз.

Он также посоветовал путешественникам проводить тщательную дезинфекцию чемоданов.

В свою очередь, профессор медицины и инфекционных заболеваний в американской клинике Майо Грег Поланд подчеркнул, что изначально пассажирам следует заботиться об антисептической обработке рук, нежели чем сумок.

"К потенциальным источникам заражения могут относиться как поверхности, с которыми контактировал носитель инфекции, так и прикосновения ко рту, носу или глазам. Поэтому путешественникам следует регулярно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд или использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе", – резюмировал он.

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