УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы

12 августа 2020, 03:38

Туристам стоит как можно меньше прикасаться к своим чемоданам.

чемодан, путешествие
Дорожные сумки являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции / pixabay.com

После того как карантин был ослаблен, люди, несмотря на риск заражения коронавирусом, снова стали путешествовать. В связи с этим эксперты призвали туристов внимательно относиться к взаимодействию с любыми предметами, в том числе и с чемоданами.

Туристический эксперт Майлза Куи утверждает, что твердые непористые материалы, из которых, как правило, изготовлены дорожные сумки (металл, пластик, стекло), являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции, передает Daily Express.

"Болезнетворные бактерии могут поддерживать на таких чемоданах жизнедеятельность в течение 72 часов. Пассажирам лучше не прикасаться к поверхностям, на которых может быть активен вирус, и пользоваться службой доставки багажа, чтобы в том числе снизить риск передачи болезни от человека к человеку в процессе ожидания у багажной ленты", – заявил Майлз.

Он также посоветовал путешественникам проводить тщательную дезинфекцию чемоданов.

В свою очередь, профессор медицины и инфекционных заболеваний в американской клинике Майо Грег Поланд подчеркнул, что изначально пассажирам следует заботиться об антисептической обработке рук, нежели чем сумок.

"К потенциальным источникам заражения могут относиться как поверхности, с которыми контактировал носитель инфекции, так и прикосновения ко рту, носу или глазам. Поэтому путешественникам следует регулярно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд или использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе", – резюмировал он.

Читайте такжеОпасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе

Как сообщал Главред, ранее врач-дерматолог Людмила Рязанова предупредила об опасности загара для переболевших COVID-19.

Кроме того стало известно, можно ли подхватить COVID-19 в реке или на море.

коронавирус коронавирус новости турист путешествие
Сейчас вы просматриваете новость «Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:08
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели
03:38
Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы
03:10
В Китае провели успешные испытания вакцины из убитого коронавируса Видео
02:43
В МИД жестко ответили на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
02:03
Как отрастить волосы: это растение делает чудеса Видео
01:30
Жесткий сценарий: Лукашенко до последнего будет держаться за власть – эксперт Видео
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
00:56
Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войну
00:37
Байден поддержал протестующих в Беларуси Видео
00:19
День молодежи: какой сегодня праздник 12 августа, приметы, именины
11 августа, вторник
23:57
Коронавирус в Украине и мире 11 августа: за сутки заразились 234 тысячи людей
23:42
Байден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократов
23:33
В ЦИК ошарашили условием проведения выборов на Донбассе
23:03
Баррикады и взрывы гранат: в Минске вновь начались столкновения, закрыто метро
22:32
ОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси
22:29
Люди, которые устают физически на работе, рискуют потерять память Видео
22:26
Следком Беларуси принял скандальное решение об авто демонстрантов
22:13
"Хруст костей": эксперт объяснил, как Украине избежать участи Беларуси
22:11
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 августа: приятные неожиданности и неожиданные проблемы Видео
21:57
Рада согласовала дату внеочередного заседания - что рассмотрят
21:32
Минский Чекатило - конченный. И оправдывающие его - конченные тоже мнение Видео
21:30
Мартин Скорсезе подписал эксклюзивный договор с Apple
21:28
Бессонница: какие продукты кушать, чтобы быстро уснуть Видео
21:23
В МИД Беларуси признались, разглашают ли информацию о задержанных
21:10
Светлана Тарабарова назвала пол будущего ребенка Фото
20:59
1 сентября в Киеве: у Кличко рассказали, кому повезет сесть за парты
20:54
Массовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко
20:32
"Хочет скрыть преступления": супруга оппозиционера резко высказалась о Лукашенко
20:00
"Пророссийская шваль проталкивает реванш": Сенцов прошелся по приговору Кольченко
19:58
"Берегите себя, не рискуйте": Макс Корж призвал активистов в Беларуси прекратить протесты
19:24
Кровавые протесты в Беларуси: сколько демонстрантов находится в больницах
19:20
Массовые протесты в Беларуси: силовики Москвы провели учения со щитами
19:17
Кирилл Сазонов: Труханов может одержать серьёзную победу
18:46
На мирное предложение Тихановской Лукашенко ответил новыми репрессиями Фото Видео
18:38
В парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление
18:36
Болит спина: врач рекомендует напиток, который избавит от мучений Видео
18:06
Киев накроет гроза: синоптик назвал опасное время
17:59
"Даже не дошли до этого": у Трампа подвергли критике вакцину от COVID-19 из России
17:23
Нетипичный коронавирус в Украине: у ребенка впервые зафиксированы опасные симптомы Видео
17:22
Оппозиция Беларуси выдвинет важное требование Западу по Тихановской
17:21
Ребенок не спит: педиатры поделились лайфхаками Видео
17:18
Обозреватель назвал условие, при котором протесты в Беларуси подавят Видео
16:42
Притула идет в мэры Киева от партии Вакарчука Видео
16:24
Эндометриоз: симптомы, причины и осложнения Видео
16:03
"Давление силовиков": всплыли неожиданные детали записи странного обращения Тихановской Видео
15:45
Сын Валентины Легкоступовой раскрыл неприглядные факты о муже актрисы
15:44
В МИД России рассказали, что будет с Северным потоком-2
15:36
"Участвовала в эксперименте": Путин похвастался, что его дочери ввели скандальную вакцину от COVID-19 Видео
15:35
Михаил Ефремов попал в реанимацию
15:21
"Прекратите убивать людей": в Минске протестующие остановили метро Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять