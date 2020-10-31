Как не заразиться COVID-19: в США пересмотрели правило "2 метров и 15 минут"

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США изменили свою точку зрения после случая в тюрьме.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменил определение "близкого контакта" с человеком, инфицированным COVID-19, то есть такого контакта, который несет угрозу заражения коронавирусом.
Ранее CDC определяло близкий контакт с зараженным COVID-19 как пребывание с таким человеком в течение 15 минут на расстоянии около двух метров. Теперь формулировка другая: суммарно 15 минут в течение суток, передает STAT.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США изменили определение после случая в тюрьме. Там шестеро заключенных ждали результатов тестов на коронавирус, позже оказалось, что они заражены. К ним подходил работник тюрьмы. Сотрудник тюрьмы ни разу не задерживался возле заключенных. Однако за восьмичасовую смену он подходил к ним минимум 22 раза и в общем счете находился на расстоянии менее двух метров в течение 17 минут.
При этом заключенные не все время носили маски, а на работнике тюрьмы были надеты маска из синтетической ткани, защитные очки и процедурный халат. Мужчина подцепил коронавирус, а произошло это почти наверняка в тюрьме.
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Коронавирус в Украине и мире – последние новости:
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- Кроме того за минувшие 24 часа обнаружен +741 новый случай заражения COVID-19 в Киеве. Это рекордное число зараженных в столице за сутки.
- По состоянию на утро пятницы, 30 октября, коронавирус в мире заразил уже 45 028 250 жителей планеты. За сутки поставили 545 749 новых диагнозов COVID-19. Жертвами болезни стали 1 181 075 пациентов (+7 044 за сутки).
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