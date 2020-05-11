Как не подцепить коронавирус в парикмахерской: врач дал важный совет

Парикмахерские – рассадник коронавируса / Фото pixabay.com

С понедельника, 11 мая, в Украине должны открыться парикмахерские и салоны красоты – им снова разрешили работать в рамках смягчения карантина в Украине, введенного из-за пандемии коронавируса. Однако, стоит десять раз подумать, прежде чем идти подстригаться или делать маникюр – риск заражения COVID-19 все еще очень велик.

Бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов предупредил, что опасность подстерегает украинцев именно в парикмахерских.

"Намного большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее", - сказал эксперт украинским СМИ.

При этом по словам Бережнова, повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают от коронавируса.

"Они предназначены для того чтобы защитить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть эти капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа", – пояснил он.

Читайте такжеВ Киеве открывают парикмахерские и салоны красоты: правила работы на карантинеПри посещении парикмахерской Бережнов советует надевать респиратор. А работникам салонов он порекомендовал проводить сквозное проветривание и протирать все поверхности растворами, которые уничтожают вирус.

"Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше всего включить его на ночь. Пускай работает до утра, тогда оно убьет, по крайней мере, то, на что попадут лучи. Если соблюдать все правила, риск можно свести к минимуму", – резюмировал Бережнов.

Как сообщал Главред, 10 мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал старт с 11 числа концепции адаптивного карантина, когда по решению правительства ослабляются ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией.