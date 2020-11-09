Как определить тяжелую форму COVID-19: ученые указали на важный нюанс

Стабильные значения С-реактивного белка указывали на более стабильное течение болезни / Reuters

Американские ученые назвали показатель крови, который поможет точно определять пациентов, которым грозит тяжелая форма коронавируса. Таким больным стоит заранее начинать противовоспалительную терапию.

В исследовании приняли участие 100 пациентов. Им оценивали динамику С-реактивного белка - биомаркера острых воспалительных процессов в организме - в течение нескольких дней после госпитализации, сообщает EurekAlert.

"Клиническое состояние всех этих пациентов было относительно схожим при поступлении в больницу, однако уже спустя 24 часа мы смогли увидеть по динамике С-реактивного белка воспаление, которое в дальнейшем приводило их в отделение интенсивной терапии", - заявил соавтор исследования, врач отделения реанимации Эди Йонг Ким.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что быстрое повышение уровня С-реактивного белка в течение первых 48-72 часов после госпитализации указывает на то, что течении болезни будет тяжелым и будет сопровождаться трудностями с дыханием. При этом стабильные значения С-реактивного белка указывали на более стабильное течение болезни.

Исследователи подчеркивают, что одного анализа на определения уровня С-реактивного белка - недостаточно. Анализ следует проводить на протяжении трех дней, чтобы проследить динамику показателя.

"Результаты имеют важное практическое значение с точки зрения выбора изначальной стратегии лечения пациентов. Некоторым будет необходима ранняя иммуномодулирущая терапия для предупреждения тяжелых осложнений и данные лабораторных тестов будут аргументом для врачей для быстрого назначения этих препаратов", - считают эксперты.

В госпитале Бригхэма, где проводилось исследование, уже изменили протокол и включили туда обязательный мониторинг уровня С-реактивного белка в течение первых трех дней после госпитализации.

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Напомним: