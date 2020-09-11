Как остановить пандемию Covid-19: в ООН назвали способ

Чтобы не упустить возможность, понадобится еще 35 миллиардов долларов.
Мировое сообщество должно обеспечить одинаковый доступ к вакцинам от коронавируса - только таким образом можно обезопасить человечество от распространения Covid-19.
Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета программы международного ACT Accelerator, передает сайт Всемирной организации здоровья.
"Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все", – сказал Гутерриш.
На данный момент на реализацию программы страны-доноры выделили около трех миллиардов долларов. Однако генсек ООН призвал выделить дополнительно 35 миллиардов на производство вакцин от коронавируса и диагностику людей.
"Теперь нам нужно еще 35 млрд долларов, чтобы перейти от создания к распространению и воздействию. В этих цифрах есть настоящая срочность. Без немедленного вливания 15 млрд долларов в следующие три месяца мы потеряем окно возможностей", – подчеркнул он.
Коронавирус в мире - статистика 11 сентября
Covid-19 пересек новую миллионную отметку.
Коронавирус во всем мире заразил 28 064 801 человека.
За сутки заразились 298 576 человек.
Жертвами болезни стали 908 257 пациентов (+5 789 за сутки).
Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Позже Путин сообщил, что одной из его дочерей дважды ввели первую зарегистрированную в мире вакцину от Covid-19, разработанную российским центром им. Н. Гамалеи.
- Западные ученые выразили опасение, что российская вакцина от Covid-19 может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее.
- 10 сентября англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.
- Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что клиническое исследование препарата компании AstraZeneca приостановили в связи с тем, что у одного из участников возникло серьезное воспалительное поражение спинного мозга - острый поперечный миелит.