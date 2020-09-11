Как остановить пандемию Covid-19: в ООН назвали способ

Антониу Гутерриш призвал страны срочно выделить деньги / Фото: Википедия

Мировое сообщество должно обеспечить одинаковый доступ к вакцинам от коронавируса - только таким образом можно обезопасить человечество от распространения Covid-19.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета программы международного ACT Accelerator, передает сайт Всемирной организации здоровья.

"Никто и ни одна страна не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все", – сказал Гутерриш.

На данный момент на реализацию программы страны-доноры выделили около трех миллиардов долларов. Однако генсек ООН призвал выделить дополнительно 35 миллиардов на производство вакцин от коронавируса и диагностику людей.

"Теперь нам нужно еще 35 млрд долларов, чтобы перейти от создания к распространению и воздействию. В этих цифрах есть настоящая срочность. Без немедленного вливания 15 млрд долларов в следующие три месяца мы потеряем окно возможностей", – подчеркнул он.

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