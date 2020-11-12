Как остановить пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали главное условие

Число новых зараженных растет с каждым днем, но выход есть.
Коронавирус 2020 заразил более 20 миллионов людей во всем мире, и с каждым днем число новых зараженных растет. Остановить пандемию возможно. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что для этого необходимо.
В частности, научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что для того, чтобы пандемия коронавируса завершилась, необходимо вакцинировать около 70% населения мира, передает TellerReport.
При этом эксперт подчеркнула, что вакцина должна соответствовать всем стандартам ВОЗ, быть безопасной и эффективной.
Коронавирус в мире – статистика 12 ноября
По состоянию на утро четверга коронавирус в мире заразил уже 52 069 683 жителя планеты.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами болезни стали 1 284 457 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.
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Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - это российский препарат Спутник V. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.