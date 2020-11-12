Как остановить пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали главное условие

Коронавирус заразил более 52 миллионов людей во всем мире / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 заразил более 20 миллионов людей во всем мире, и с каждым днем число новых зараженных растет. Остановить пандемию возможно. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что для этого необходимо.

В частности, научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что для того, чтобы пандемия коронавируса завершилась, необходимо вакцинировать около 70% населения мира, передает TellerReport.

При этом эксперт подчеркнула, что вакцина должна соответствовать всем стандартам ВОЗ, быть безопасной и эффективной.

Коронавирус в мире – статистика 12 ноября

По состоянию на утро четверга коронавирус в мире заразил уже 52 069 683 жителя планеты.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами болезни стали 1 284 457 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания и Аргентина.

Коронавирус в мире - статистика 12 ноября / gisanddata.maps.arcgis.com

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