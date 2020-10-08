Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы от доктора из США

Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы / УНИАН

В разгар осени и в условиях пандемии китайского коронавируса все чаще у людей, которые ощущают недомогание, возникает проблема – как отличить Covid-19 от гриппа.

Портал Rewiew Times опубликовал колонку американского доктор Джеймса Миллера по данному вопросу.

Медик сообщает, что у гриппа и у коронавируса очень похожие симптомы, но есть и заметные отличия. Самым существенным из них является скорость проявления. симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале человек обычно чувствует легкое недомогание и слабость, а уже через время ощущает на себе новые симптомы.

Симптомы Covid-19:

Повышение температуры или озноб;

Кашель;

Одышка или затрудненное дыхание;

Очень сильная усталость и нереальная слабость;

Боли в мышцах или теле;

Головная боль;

Полная потеря обоняния и вкуса;

Боль в горле;

Заложенность носа или насморк;

Расстройство желудка, диарея;

Рвота.

Симптомы сезонного гриппа:

Кашель;

Повышенная температура, но не всегда;

Больное горло;

Насморк или заложенный нос;

Боли в мышцах или теле;

Головные боли;

Усталость.

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По словам доктора Миллера, нужно неукоснительно соблюдать некоторые рекомендации – чтобы обезопасить себя от инфекций. Самое главное правило – в крайне редких случаях посещать места скопления людей. Если же избежать этого никак не выходит - то обязательно нужно надевать защитную маску, а по возвращению домой тщательно мыть руки с мылом в течение двадцати секунд.

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