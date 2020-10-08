Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы от доктора из США

Американский медик рассказал о главных отличиях симптомов коронавируса от симптомов гриппа.
В разгар осени и в условиях пандемии китайского коронавируса все чаще у людей, которые ощущают недомогание, возникает проблема – как отличить Covid-19 от гриппа.
Портал Rewiew Times опубликовал колонку американского доктор Джеймса Миллера по данному вопросу.
Медик сообщает, что у гриппа и у коронавируса очень похожие симптомы, но есть и заметные отличия. Самым существенным из них является скорость проявления. симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале человек обычно чувствует легкое недомогание и слабость, а уже через время ощущает на себе новые симптомы.
Симптомы Covid-19:
- Повышение температуры или озноб;
- Кашель;
- Одышка или затрудненное дыхание;
- Очень сильная усталость и нереальная слабость;
- Боли в мышцах или теле;
- Головная боль;
- Полная потеря обоняния и вкуса;
- Боль в горле;
- Заложенность носа или насморк;
- Расстройство желудка, диарея;
- Рвота.
Симптомы сезонного гриппа:
- Кашель;
- Повышенная температура, но не всегда;
- Больное горло;
- Насморк или заложенный нос;
- Боли в мышцах или теле;
- Головные боли;
- Усталость.
Читайте такжеВакцина против гриппа на фоне пандемии коронавируса стала дефицитом - Ляшко
По словам доктора Миллера, нужно неукоснительно соблюдать некоторые рекомендации – чтобы обезопасить себя от инфекций. Самое главное правило – в крайне редких случаях посещать места скопления людей. Если же избежать этого никак не выходит - то обязательно нужно надевать защитную маску, а по возвращению домой тщательно мыть руки с мылом в течение двадцати секунд.
Коронавирус грипп - что было ранее:
- Академик РАН Арег Тотолян предупредил о "гремучем коктейле" из гриппа и коронавируса
- До того врач-иммунолог, профессор Алла Волоха рассказала, как прививка от гриппа может уберечь от коронавируса.