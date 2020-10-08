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Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы от доктора из США

8 октября 2020, 18:05

Американский медик рассказал о главных отличиях симптомов коронавируса от симптомов гриппа.

коронавирус
Как отличить коронавирус от гриппа - конкретные советы / УНИАН

В разгар осени и в условиях пандемии китайского коронавируса все чаще у людей, которые ощущают недомогание, возникает проблема – как отличить Covid-19 от гриппа.

Портал Rewiew Times опубликовал колонку американского доктор Джеймса Миллера по данному вопросу.

Медик сообщает, что у гриппа и у коронавируса очень похожие симптомы, но есть и заметные отличия. Самым существенным из них является скорость проявления. симптомы гриппа появляются очень стремительно и быстро. В случае с COVID-19 вначале человек обычно чувствует легкое недомогание и слабость, а уже через время ощущает на себе новые симптомы.

Симптомы Covid-19:

  • Повышение температуры или озноб;
  • Кашель;
  • Одышка или затрудненное дыхание;
  • Очень сильная усталость и нереальная слабость;
  • Боли в мышцах или теле;
  • Головная боль;
  • Полная потеря обоняния и вкуса;
  • Боль в горле;
  • Заложенность носа или насморк;
  • Расстройство желудка, диарея;
  • Рвота.

Симптомы сезонного гриппа:

  • Кашель;
  • Повышенная температура, но не всегда;
  • Больное горло;
  • Насморк или заложенный нос;
  • Боли в мышцах или теле;
  • Головные боли;
  • Усталость.

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По словам доктора Миллера, нужно неукоснительно соблюдать некоторые рекомендации – чтобы обезопасить себя от инфекций. Самое главное правило – в крайне редких случаях посещать места скопления людей. Если же избежать этого никак не выходит - то обязательно нужно надевать защитную маску, а по возвращению домой тщательно мыть руки с мылом в течение двадцати секунд.

Коронавирус грипп - что было ранее:

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