Как отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы

Covid-19 и грипп вызывают разные вирусы, отметила бывшая и.о. главы Минздрава.
Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что китайский коронавирус Covid-19 и грипп имеют много общих симптомов, поэтому диагностировать эти заболевания лучше при помощи теста.
При гриппе нет ряда симптомов, которые характерны для коронавируса, – это затрудненное дыхание, потеря способности чувствовать вкус и потеря обоняния, написала экс-чиновница на своей странице в Facebook.
Супрун подчеркнула, что и грипп, и Covid-19 являются заразными респираторными заболеваниями, но они возникают из-за разных вирусов.
Бывшая и.о. главы Минздрава добавила, что грипп вызывают вирусы группы A, B или С, а коронавирус – вирус SARS-CoV-2.
Общие симптомы гриппа и коронавируса:
- Лихорадка;
- Кашель;
- Озноб;
- Боль в горле;
- Заложенный нос;
- Насморк;
- Одышка;
- Чувство усталости;
- Боль в мышцах или ломота в теле;
- Диарея, рвота (чаще всего возникают у детей).
Симптомы коронавируса и гриппа – разница:
При гриппе нет затрудненного дыхания;
При гриппе не пропадает обоняние;
При гриппе не теряется способность чувствовать вкус.
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