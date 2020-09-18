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Как отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы

18 сентября 2020, 11:53

Covid-19 и грипп вызывают разные вирусы, отметила бывшая и.о. главы Минздрава.

Супрун поделилась, что у коронавируса есть симптомы, которых нет при гриппе – Чем отличается коронавирус от гриппа
У коронавируса есть симптомы, которых нет при гриппе, поделилась Ульяна Супрун / УНИАН

Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что китайский коронавирус Covid-19 и грипп имеют много общих симптомов, поэтому диагностировать эти заболевания лучше при помощи теста.

При гриппе нет ряда симптомов, которые характерны для коронавируса, – это затрудненное дыхание, потеря способности чувствовать вкус и потеря обоняния, написала экс-чиновница на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что и грипп, и Covid-19 являются заразными респираторными заболеваниями, но они возникают из-за разных вирусов.

Бывшая и.о. главы Минздрава добавила, что грипп вызывают вирусы группы A, B или С, а коронавирус – вирус SARS-CoV-2.

Общие симптомы гриппа и коронавируса:

  • Лихорадка;
  • Кашель;
  • Озноб;
  • Боль в горле;
  • Заложенный нос;
  • Насморк;
  • Одышка;
  • Чувство усталости;
  • Боль в мышцах или ломота в теле;
  • Диарея, рвота (чаще всего возникают у детей).

Симптомы коронавируса и гриппа – разница:

При гриппе нет затрудненного дыхания;

При гриппе не пропадает обоняние;

При гриппе не теряется способность чувствовать вкус.

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