УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Все люди делают это: названы самые опасные пути передачи Covid-19

Коронавирус переносят капли, что выделяет больной – и от их размера зависит скорость передачи вируса.

25 июня 2020, 14:04
Как передается коронавирус - 3 самых опасных пути передачи
Как передается коронавирус - 3 самых опасных пути передачи / Фото pixabay.com

Эксперты выделили три самых опасных способа, как передается коронавирус. Причем как минимум одно из этих действий человек совершает практически каждый день.

Кашель, чихание и простые разговоры – так чаще всего распространяется коронавирусная инфекция Covid-19, сообщает Daily Mail. Во время этих действий человек выделяет микрокапли, которые в свою очередь могут разносить вирус по воздуху на расстояние в 2,5 метра.

По степени опасности пути передачи расположились так:

  • чихание – около 40000 капель;
  • кашель – около 3000 капель (одновременно это один из самых распространенных симптомов коронавируса);
  • громкая речь – около 1000 капель за минуту.

В то же время не все капли переносят вирус. Более крупные капли чаще становятся причиной заражения коронавирусом – но в воздухе "сохраняются" совсем недолго. С мелкими каплями ситуация прямо противоположная. При этом зона поражения у мелких "пакостников" больше – не два с половиной, а уже 4-6 метров.

Читайте такжеУченые доказали, что COVID-19 нападает по кровиСамые крупные капли выделяются во время кашля. Они практически неспособны преодолеть более 2-х метров и падают на землю в течение 10 секунд.

Мелкие капли – продукт чихания и громкого разговора. И вот они в воздухе способны продержаться до 17 минут.

Поэтому в Великобритании запрещают пение в общественных местах и громкую музыку в пабах и ресторанах. Последнее – чтобы людям не приходилось повышать голос.

Напомним, лечить коронавирус предлагают с помощью другого хищного вируса. Авторы идеи уже призвали к клиническим испытаниям предложенных методов.

коронавирус коронавирус новости эпидемия коронавируса заражение
Сейчас вы просматриваете новость «Все люди делают это: названы самые опасные пути передачи Covid-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:48
"Плохо будет всем": Зеленский сделал неожиданное заявление о пике COVID-19
14:46
Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов
14:35
"Борьба с Covid-19": западные СМИ узнали о возможном бюджетном средстве Видео
14:29
"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантина Видео
14:25
Боль в пояснице: причины, диагностика, лечение
14:16
Катастрофический паводок в Карпатах: стихия смыла дороги и ж/д пути Фото Видео
14:10
Экс-жена Сереги официально выдвинула обвинения спустя полгода скандала
14:04
Все люди делают это: названы самые опасные пути передачи Covid-19 Видео
14:01
Венгрия полностью откроет КПП на границе с Украиной: в МИД озвучили дату
13:59
Амнистия для коммунистов: в Кабмине рассказали детали нового проекта закона о люстрации
13:39
"Вы засранец": Береза потроллил Зеленского, опубликовано видео Видео
13:31
Лечить коронавирус предлагают с помощью другого хищного вируса Видео
13:30
Дата выхода Мулан 2020 под угрозой
13:28
Досрочные выборы могут для Зеленского стать политической катастрофой мнение
13:22
Вице-адмирал рассказал, можно ли было спасти Крым от российской аннексии
12:52
Бойцы ВСУ одним ударом уничтожили российскую технику на Донбассе: опубликовано видео Видео
12:47
Изнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей заявила о похищении копами ее сестры Видео
12:41
Унесенные ветром вернули на HBO Max - что досняли в фильме
12:28
Еще одна область Украины ужесточила карантин Видео
12:05
Зірки за обміном - дата выхода и все подробности съемок
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять