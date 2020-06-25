Все люди делают это: названы самые опасные пути передачи Covid-19

Как передается коронавирус - 3 самых опасных пути передачи / Фото pixabay.com

Эксперты выделили три самых опасных способа, как передается коронавирус. Причем как минимум одно из этих действий человек совершает практически каждый день.

Кашель, чихание и простые разговоры – так чаще всего распространяется коронавирусная инфекция Covid-19, сообщает Daily Mail. Во время этих действий человек выделяет микрокапли, которые в свою очередь могут разносить вирус по воздуху на расстояние в 2,5 метра.

По степени опасности пути передачи расположились так:

чихание – около 40000 капель;

кашель – около 3000 капель (одновременно это один из самых распространенных симптомов коронавируса);

громкая речь – около 1000 капель за минуту.

В то же время не все капли переносят вирус. Более крупные капли чаще становятся причиной заражения коронавирусом – но в воздухе "сохраняются" совсем недолго. С мелкими каплями ситуация прямо противоположная. При этом зона поражения у мелких "пакостников" больше – не два с половиной, а уже 4-6 метров.

Читайте такжеУченые доказали, что COVID-19 нападает по кровиСамые крупные капли выделяются во время кашля. Они практически неспособны преодолеть более 2-х метров и падают на землю в течение 10 секунд.

Мелкие капли – продукт чихания и громкого разговора. И вот они в воздухе способны продержаться до 17 минут.

Поэтому в Великобритании запрещают пение в общественных местах и громкую музыку в пабах и ресторанах. Последнее – чтобы людям не приходилось повышать голос.

Напомним, лечить коронавирус предлагают с помощью другого хищного вируса. Авторы идеи уже призвали к клиническим испытаниям предложенных методов.