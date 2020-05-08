Ученые доказали еще один способ передачи коронавируса

Медики считают, что нужно провести более масштабное исследование / Reuters

Китайские ученые в результате проведенных исследований доказали, что китайский коронавирус может передаваться половым путем.

Исследователи протестировали пациентов мужского пола в городской больнице Шанцю в Китае. В сперме шести из 38 обследованных больных (16 %) были обнаружены следы коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Reuters.

Уточняется, что обследованные пациенты шли на поправку, но, видимо, все равно оставались заразными.

Пока что доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте.

Медики отмечают, что необходимо провести крупные исследования на эту тему, а также выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.

"Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания", - отметил один из ученых.

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Как сообщал Главред, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал самый опасный способ передачи коронавируса COVID-19.

Кроме того, ученые из китайского города Ухань, который был очагом распространения COVID-19, выяснили, что коронавирус может распространяться по всем этажам медучереждения – он переносится на обуви медицинского персонала.