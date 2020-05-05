Ученые подтвердили еще один способ передачи коронавируса

Коронавирус может распространяться фекально-оральным путем / pixabay.com

Ученые из Нидерландов провели исследование и подтвердили, что китайский коронавирус COVID-19 передается фекально-оральным путем, именно поэтому у трети пациентов наблюдаются желудочно-кишечные симптомы.

По словам исследователей, коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается. Для того, чтобы отследить реакцию клеток на вирус, его специально поместили в модель органа, передает Medicalxpress. Используя электронную микроскопию, ученые обнаружили вирусные частицы внутри и снаружи клеток, на которые воздействовали.

"Наблюдения, сделанные в этом исследовании, дают определенные доказательства того, что SARS-CoV-2 может размножаться в клетках желудочно-кишечного тракта. Однако мы пока не знаем, какую роль SARS-CoV-2, присутствующий в кишечнике пациентов с COVID-19, играет в передаче. Наши результаты показывают, что мы должны рассмотреть эту возможность более внимательно", - говорится в результатах исследования.

При этом ученые также выяснили, что вирус может быть обнаружен в стуле человека еще долго после того, как респираторные симптомы были устранены. Это говорит о том, что вирус также может распространяться посредством так называемой фекально-оральной передачи.

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Как сообщал Главред, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил новые важные уточнения Всемирной организации здравоохранения относительно того, как передается коронавирус SARS-CoV-2. По его словам, китайский вирус передается посредством капель через воздух и контактным способом. При этом аэрогенным путем (когда возбудители локализуются в слизистой оболочке дыхательных путей инфицированного организма и переносятся в макроорганизм через воздух) заражение не происходит.