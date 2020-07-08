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Как передается коронавирус: в ВОЗ заявили о еще одном возможном пути

Эксперты организации на данный момент изучают новые факты и в скором времени вынесут вердикт.

8 июля 2020, 07:32
Маска, карантин, коронавирус
Коронавирус может передаваться через воздух / УНИАН

Всемирная организация здравоохранения изучает доказательства еще одного возможного пути передачи китайского коронавируса, который заразил по состоянию на 8 июля уже почти 12 миллионов людей.

В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацией. Об этом на брифинге заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхове.

В частности, в организации ознакомились с обращением более 200 ученых относительно возможной передачи коронавируса через воздух.

"Официальные лица говорят о возможности воздушного и аэрозольного путей, как одного из способов передачи коронавируса", - заявила Керхове.

Читайте такжеНазваны новые симптомы коронавирусаКак сообщал Главред, 239 ученых и 32 стран мира написали открытое письмо и направили его во Всемирную организацию здравоохранения. Они утверждают, что коронавирус может перемещаться в воздухе в виде гораздо более мелких частиц. Это позволяет ему проникать в организм при дыхании.

В частности, ученые отмечают, что "коронавирус находит новых жертв по всему миру, в барах и ресторанах, офисах, на рынках и в казино". Это говорит о том, что вирус задерживается в воздухе.

"Капли, висящие в воздухе, способны заразить вас много часов спустя, дрейфуя по улицам, через почтовые ящики и повсюду попадая в дома", - говорится в открытом письме.

В связи этим ученые призывают ВОЗ пересмотреть ее рекомендации по борьбе с COVID-19.

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