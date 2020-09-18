Как понять, что заразился коронавирусом - ученые нашли новые симптомы

Коронавирус / УНИАН

Коллектив ученых из США установил ‒ самым первым симптомом китайского коронавируса Covid-19 у людей является повышение температуры телы.

Об этом сообщается в специализированном журнале Frontiers in Public Health.

Ученые из Южно-Калифорнийского университета (США) проанализировали показатели более 55 тысяч подтвержденных эпизодов коронавируса в Китае (весь массив данных собрали сотрудники Всемирной организации здравоохранения с 16 по 24 февраля 2020 года). Они также изучили набор данных почти в 1100 случаев, которые были собраны с 11 декабря минувшего года по 29 января нынешнего китайской группой экспертов.

В итоге ученые составили новую последовательность симптомов при заболевании Covid-19. Сперва у человека повышается температура тела, затем появляется кашель и боли в мышцах. И лишь затем ‒ тошнота и диарея.

Исследователи утверждают ‒ порядок появления симптомов китайского коронавируса имеет громадное значение, поскольку поможет медикам как можно быстрее установить точный диагноз.

"Знание того, что каждое заболевание развивается по-разному, означает, что врачи могут быстрее определить, есть ли у кого-то Covid-19 или другое заболевание, это может помочь им принять наиболее правильное решение для лечения", ‒ рассказал один из авторов исследования, доктор Джозеф Ларсен.

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