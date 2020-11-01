Как понять по симптомам тяжесть лечения COVID-19 - ученые

Как понять по симптомам тяжесть лечения COVID-19 / REUTERS

Ученые определили список из пяти симптомов, которые могут говорить о том, что человек будет долго лечиться от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщается на специализированном портале Science Alert. Как говорится в исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона, есть некоторые маркеры, которые предвещают длительное лечение от COVID-19.

Исследователи изучили медицинские карточки более чем 4 тысяч больных коронавирусом. Около 20% опрошенных сказали, что они не чувствовали себя лучше после четырех недель лечения ‒ порог, на котором исследователи отмечают случай долгого коронавируса. К восьми неделям около 190 пациентов сообщили о затяжных симптомах. И к двенадцати неделям сто пациентов сказали медикам о том, что они еще не выздоровели.

Ученые утверждают, что пациенты, у которых в течение первой недели болезни наблюдалось более пяти симптомов COVID-19, имели значительно большую вероятность развития длительного лечения от коронавируса.

Исследователи также определили пять симптомов, которые более-менее точно предсказывали долгое лечение от китайского коронавируса:

Усталость;

головная боль;

затрудненное дыхание;

хриплый голос;

боль в мышцах или теле.

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