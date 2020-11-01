Как понять по симптомам тяжесть лечения COVID-19 - ученые

По словам исследователей, есть некоторые маркеры, которые предвещают длительное лечение от COVID-19.
Ученые определили список из пяти симптомов, которые могут говорить о том, что человек будет долго лечиться от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщается на специализированном портале Science Alert. Как говорится в исследовании ученых из Королевского колледжа Лондона, есть некоторые маркеры, которые предвещают длительное лечение от COVID-19.
Исследователи изучили медицинские карточки более чем 4 тысяч больных коронавирусом. Около 20% опрошенных сказали, что они не чувствовали себя лучше после четырех недель лечения ‒ порог, на котором исследователи отмечают случай долгого коронавируса. К восьми неделям около 190 пациентов сообщили о затяжных симптомах. И к двенадцати неделям сто пациентов сказали медикам о том, что они еще не выздоровели.
Ученые утверждают, что пациенты, у которых в течение первой недели болезни наблюдалось более пяти симптомов COVID-19, имели значительно большую вероятность развития длительного лечения от коронавируса.
Исследователи также определили пять симптомов, которые более-менее точно предсказывали долгое лечение от китайского коронавируса:
- Усталость;
- головная боль;
- затрудненное дыхание;
- хриплый голос;
- боль в мышцах или теле.
Коронавирус лечение - что было ранее:
- Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
- Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Ирландии провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого организмы страдают осенью и зимой, играет важную роль в борьбе против COVID-19.