Как после химиотерапии: врачи дали советы переболевшим коронавирусом

Коронавирус серьезно истощает организм / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 смогли победить более ста тысяч украинцев. Так как болезнь наносит серьезный удар по организму, врачи озвучили важные рекомендации для всех переболевших Covid-19.

Врач из Львова Тарас Жиравецкий сравнил состояние после перенесенного Covid-19 с самочувствием после курса химиотерапии, передает Obozrevatel.

По его словам, очень важно вести здоровый образ жизни, полноценно питаться и не истощать организм. Можно принимать витамины, но они не являются панацеей.

"Это катализаторы обменных процессов в нашем организме. Если принимать много витамина С – могут активизироваться камни в почках. После перенесенного коронавируса советую уменьшить физические нагрузки минимум на месяц", - посоветовал Жиравецкий.

В свою очередь, врач Владимир Крохмаль рассказал, что у многих даже при отрицательном тесте на коронавирус температура тела в течение месяца может подниматься до 37,2 или, наоборот, опускаться за пределы нормы 36,6. Второй вариант означает огромное истощение организма.

"Переболевшим я бы советовал делать прививки от гриппа, потому что, не дай Бог, добавить еще какую-то другую пневмонию, гриппозную, это будет удар. Проявляются все хронические заболевания. Не знаю, есть ли такая статистика, но интересно, сколько умерло людей уже после выздоровления. Они очень ослаблены", - отметил Крохмаль.

По словам врачей, примерно через месяц-два после Covid-19 жизненные показатели нормализуются. При этом заразиться коронавирусом в первые месяцы после перенесенной болезни маловероятно благодаря антителам. Организм, распознав вирусную угрозу, активирует антитела за 18 часов - это в несколько раз быстрее, чем когда он сталкивается с ней впервые.

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Напомним: