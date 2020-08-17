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Как правильно стирать маски и как часто это делать - советы экспертов

17 августа 2020, 03:04

Тканевые маски следует стирать после каждого использования.

коронавирус, маска
Медицинские маски нельзя использовать повторно / pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса маски стали неизменным атрибутом нашей повседневной жизни. Их необходимо носить в общественных местах, чтобы обезопасить себя от заражения.

Эксперы рассказали, какие маски следует стирать и как часто, передает Vox.

Прежде всего стоит запомнить, что медицинские маски нельзя использовать повторно.

Респираторы N95 можно обеззараживать парами перекиси водорода, сухим теплом или ультрафиолетом.

Тканевые маски следует стирать после каждого использования. Центры по контролю и профилактике заболеваний США советуют снимать маску, держа ее за ушные петли или завязки, затем ее нужно сложить в стиральную машину и сразу помыть руки. Для стирки подойдет обычное моющее средство. При этом температура воды должна быть настолько высокой, насколько позволяет ткань. Для ручной стирки нужно развести четыре чайные ложки отбеливателя в литре теплой воды, замочить маску на пять минут и прополоскать.

При этом отмечается, что не стоит использовать слишком много моющего средства при стирке маски. Если оно полностью не смоется, то может вызвать раздражение на коже.

Читайте такжеУченые создали уникальную многоразовую маску от коронавирусаТакже в статье говорится о простой проверке эффективности маски. Нужно ее надеть и попробовать задуть горящую спичку. Если пламя погасло, то маска не очень хорошая. Это не научно обоснованный совет, однако в нем есть здравый смысл, потому что есть все больше оснований полагать, что вирус распространяется с мельчайшими каплями слизи.

Как сообщал Главред, ранее американские ученые проанализировали 14 типов масок и по результатам исследования назвали самую эффективную, которая максимально поможет обезопасить себя от заражения китайским коронавирусом.

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