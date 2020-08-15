В МОЗ рассказали, когда и как надо проходить тест на коронавирус

Как пройти тест на COVID-19 в Украине бесплатно и дома / Reuters

Тесты на коронавирус в обязательном порядке должны делать люди, у которых есть симптомы COVID-19 и они идут на госпитализацию. Заодно тестируют и всех домочадцев, с которыми у пациента был контакт.

"Если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, не надо сразу ехать через весь город в лабораторию, а надо обратиться именно к семейному врачу, чтобы была отправлена соответствующая бригада и вам был сделан тест", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Пока не придут результаты тестов – люди уходят на самоизоляцию.

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Напомним, ранее Степанов заявил о том, что тесты на коронавирус могут дать ошибочный результат. Он обратил внимание на то, что у инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, а когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев обнаруживается заболевание.

Также врач-инфекционист Ольга Голубовская пояснила, в чем подвох и главная опасность ПРЦ-тестов. Она подробно рассказала о ПЦР-тестах – основных тестах, которые диагностируют коронавирусную инфекцию (ПЦР расшифровывается как полимеразная цепная реакция).