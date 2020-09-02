Как распознать коронавирус: в Минздраве назвали три главных симптома

Коронавирус в Украине заразил почти 126 тысяч человек / УНИАН

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал три главных симптома коронавируса, который по состоянию на среду, 2 сентября, заразил в Украине почти 126 тысяч людей.

Речь идет о лихорадке, сухом кашле и затрудненном дыхании, сообщил Ляшко на брифинге.

"Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью, – это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднение дыхания", – отметил главнй санврач.

По его словам симптомы коронавируса могут быть как сильно выражены, так и нет – заболевание может протекать без симптомов.

Ляшко также озвучил рейтинг симптомов COVID-19, составленный Всемирной организацией здравоохранения на основе проведенных анализов:

лихорадка – наблюдается у 88% всех заболевших;

сухой кашель (67%);

слабость (38%);

затруднение дыхания (18%);

боль в горле (13%);

головная боль (13%);

боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота (5-10%).

Также симптомами коронавируса являются насморк, диарея и кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание COVID-19, являются потеря ощущения вкуса и запаха.

Как сообщал Главред, в Украине через неделю изменятся правила тестирования на коронавирус.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте 2021 года. И это оптимистический прогноз.