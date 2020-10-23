Как распространяется Covid-19: ученые допустили серьезную ошибку

Исследователи в 10 раз ошиблись с размером капли вируса.
Коронавирус 2020 передается воздушно-капельным путем. Размер капли ученые учитывали при определении безопасной дистанции, на которой коронавирус не зацепит человека, который находится рядом с зараженным Covid-19.
Оказалось, что ученые ошиблись с размером выдыхаемой капли в 10 раз, сообщает MedicalXpress.
Ученые выяснили, что неправильно определили точный размер выдыхаемых капель, в которых вирусные частицы могут преодолевать длительные дистанции. Он составляет менее 50 микрометров.
Ранее считалось, что капли размером больше 5 микрометров падают на расстояние до двух метров – именно из этих данных исходили при определении безопасной дистанции. В ходе исследований получены убедительные данные, что только капли размером более 50 микрометров падают на расстоянии в два метра, тогда как более мелкие остаются в воздухе и летят дальше.
Признание этой десятикратной ошибки коренным образом изменило представление о распространении вирусных частиц. Так, наибольшее количество выдыхаемых капель уносится далеко, а вирус в них может оставаться заразным до 3 часов.
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Напомним:
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