Как распространяется Covid-19 за столом: названо самое опасное место

Исследователи смоделировали на компьютере распространение патогена / скриншот

Ученые из Японии выяснили, каковы шансы заразиться коронавирусом, если сидеть в кафе или ресторане за столиком с еще тремя людьми, один из которых – носитель коронавируса 2020.

Исследователи из Центра вычислительных наук института RIKEN совместно с коллегами из Университета Кобе показали на видео, как происходит процесс распространения коронавируса, сообщает издание The Asahi Shimbun.

На видео четверо людей сидят за двумя придвинутыми друг к другу столами площадью 60 кв. см. (стандартный размер столиков в кафе и ресторанах). Моделирование показало, что на человека, сидящего рядом с тем, кто говорит, попадает примерно впятеро больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив. Шансы заражения Covid-19, если собеседник является носителем вируса, соотносятся примерно так же.

Когда говорящий поворачивает голову к адресату, риск передачи патогена возрастает.

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Самое безопасное место, по мнению ученых, находится по диагонали от вероятно зараженного: туда долетает не более четверти аэрозольных частиц, выделяемых говорящим.

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Исследователи выяснили, что распространение аэрозольных частиц зависит от влажности в помещении. При уровне влажности менее 30% дальность распространения частиц возрастает вдвое. В то же время при влажности в 60% частицы интенсивнее слипаются и быстрее оседают.

Ученые отметили, что увлажнители воздуха в общественных местах помогают снизить вероятность заражения Covid-19. Также исследователи рекомендуют устанавливать специальные защитные прозрачные экраны на столиках кафе и ресторанов, чтобы посетители могли максимально безопасно общаться друг с другом.

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Напомним: