Как сходить в кафе во время карантина: в Минздраве озвучили правила

За столом могут находиться не более четырех человек / УНИАН

До 1 ноября в Украине действует адаптивный карантин. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут работать рестораны и кафе с учетом похолодания и закрытия летних террас.

По его словам, в заведениях общественного питания все официанты и сотрудники в помещениях должны находиться в медицинских масках. Об этом Степанов заявил на брифинге в субботу, 10 октября.

"Я Вам расскажу Вам на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски", – рассказал Степанов.

По его словам, за столом по правилам могут находиться не более четырех человек, кроме детей до 14 лет.

"Если у Вас семья из четырех человек и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра", – уточнил министр.

Степанов добавил, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и желательно на каждом столике.

"Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах", – подчеркнул глава Минздрава и добавил, что это правило касается также персонала на кухне.

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