Как сходить в кафе во время карантина: в Минздраве озвучили правила

Официанты и персонал на кухне должны все время находиться в масках и не снимать их ни при каких обстоятельствах.
До 1 ноября в Украине действует адаптивный карантин. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут работать рестораны и кафе с учетом похолодания и закрытия летних террас.
По его словам, в заведениях общественного питания все официанты и сотрудники в помещениях должны находиться в медицинских масках. Об этом Степанов заявил на брифинге в субботу, 10 октября.
"Я Вам расскажу Вам на своем примере, как я посещаю такие заведения питания иногда в воскресенье со своей семьей. Мы заходим в ресторан обязательно в маске, когда доходим до столика, то садясь – снимаем маски", – рассказал Степанов.
По его словам, за столом по правилам могут находиться не более четырех человек, кроме детей до 14 лет.
"Если у Вас семья из четырех человек и есть еще ребенок до 14 лет, то в таком случае пять человек. Необходимо обеспечить, чтобы они размещены были на расстоянии не меньше 1,5 метра", – уточнил министр.
Степанов добавил, что обязательно должны быть антисептики на входе в ресторан и желательно на каждом столике.
"Все официанты и весь персонал должны быть в масках, она должна прикрывать и нос, и рот. Это обязательно, и они не должны их снимать не при каких обстоятельствах", – подчеркнул глава Минздрава и добавил, что это правило касается также персонала на кухне.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально зарегистрировали 256 266 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине поставили +5728 новых диагнозов Covid-19.
- По состоянию на утро субботы, 10 октября, в Киеве зарегистрировали 26 995 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в столице Украины поставили +532 новых диагноза Covid-9.
- В пятницу, 9 октября, в Украине было госпитализировано рекордное количество больных коронавирусной инфекцией - 990 человек.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине заболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 9 октября в Украине вновь обновили карантинные зоны. Решение вступит в силу уже с 12 октября.В "красную зону" карантина попали Канев и Сумы.