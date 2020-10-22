Как снизить риск заражения Covid-19 в местах большого скопления людей: врач озвучил рецепт

В супермаркетах эту процедуру можно проводить в ночное время.
Места большого скопления людей несут угрозу заражения коронавирусом, одно из таких мест – супермаркет. Доктор медицинских наук Валерий Ивасюк рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в магазине.
По его словам, в ночное время в супермаркетах нужно проводить кварцевание, передает Апостроф.
Ивасюк рассказал, что в Японии провели исследование - сдали посев коронавируса на различные поверхности: деревянные, пластиковые, металлические и другие в темном помещении, чтобы не было ультрафиолета.
"Через 18-36 дней вирус сохраняет свою способность вызывать болезнь, находясь на поверхностях, если нет доступа света. Именно поэтому с самого начала я рекомендовал запретить круглосуточную работу крупных супермаркетов. Должно быть кварцевание в ночное время всех помещений, где есть скопление людей", - считает врач.
По его словам, метод кварцевания можно применить и во время проведения местных выборов в Украине. Деркач считает, что каждые два часа избирательный участок должен кварцеваться.
"Ну, ты принесешь свою ручку. А если человек не принес свою ручку, так что - не дадут ему возможности проголосовать?" - отметил эксперт.
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Напомним:
- По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще +7 053 человека, установив таким образом новый суточный антирекорд.
- Местные выборы 2020, которые назначены на воскресенье, 25 октября, пройдут в условиях эпидемии коронавируса в Украине. В связи с этим в Минздраве озвучили ряд правил безопасности на избирательных участках.
- Врач-иммунолог Владимир Болибок дал полезные советы, как правильно вести себя в магазине, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию.
- Ученые на видео показали, как коронавирус передается в магазине.