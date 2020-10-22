Как снизить риск заражения Covid-19 в местах большого скопления людей: врач озвучил рецепт

В помещениях с большим скоплением людей нужно проводить кварцевание / Фото АТБ

Места большого скопления людей несут угрозу заражения коронавирусом, одно из таких мест – супермаркет. Доктор медицинских наук Валерий Ивасюк рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в магазине.

По его словам, в ночное время в супермаркетах нужно проводить кварцевание, передает Апостроф.

Ивасюк рассказал, что в Японии провели исследование - сдали посев коронавируса на различные поверхности: деревянные, пластиковые, металлические и другие в темном помещении, чтобы не было ультрафиолета.

"Через 18-36 дней вирус сохраняет свою способность вызывать болезнь, находясь на поверхностях, если нет доступа света. Именно поэтому с самого начала я рекомендовал запретить круглосуточную работу крупных супермаркетов. Должно быть кварцевание в ночное время всех помещений, где есть скопление людей", - считает врач.

По его словам, метод кварцевания можно применить и во время проведения местных выборов в Украине. Деркач считает, что каждые два часа избирательный участок должен кварцеваться.

"Ну, ты принесешь свою ручку. А если человек не принес свою ручку, так что - не дадут ему возможности проголосовать?" - отметил эксперт.

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