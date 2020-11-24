Как справиться с осложнением коронавируса - ответ медика

Как справиться с осложнением коронавируса / Reuters

В большинстве случаев у людей, которые заболели COVID-19, с пятого по восьмой день течения болезни обычно появляются проблемы с дыханием.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский врач-анестезиолог Юрий Солодов. "Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести", ‒ говорит медик.

Кроме того, Солодов составил небольшой перечень манипуляций, которые помогут больным если и не справиться полностью с проблемы с дыханием, то максимально облегчить свое положение.

Лечение положением

Лежать на животе по два-три часа в течение дня. При этом нужно подложить под грудь твердую подушку.

Перкуторный массаж

Для ускорения отхождения мокроты нужно уложить человека на живот и слегка постукивать по задней поверхности грудной клетки (в области легких).

Небулайзерная терапия

Терапия с помощью небулайзера проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Но препараты в таком случае назначаются исключительно врачом.

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