Как справиться с осложнением коронавируса - ответ медика

Врач-анестезиолог Юрий Солодов детально высказался об осложнениях, которые вызывает китайский коронавирус COVID-19.
В большинстве случаев у людей, которые заболели COVID-19, с пятого по восьмой день течения болезни обычно появляются проблемы с дыханием.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский врач-анестезиолог Юрий Солодов. "Ощущается нехватка воздуха, возникает сухой изнурительный кашель, скудная мокрота. Затем кашель становится влажным, но мокрота забивает маленькие бронхиолы и бронхи. Одышка прогрессирует, пациенту трудно выдохнуть. Это состояние средней тяжести", ‒ говорит медик.
Кроме того, Солодов составил небольшой перечень манипуляций, которые помогут больным если и не справиться полностью с проблемы с дыханием, то максимально облегчить свое положение.
Лечение положением
Лежать на животе по два-три часа в течение дня. При этом нужно подложить под грудь твердую подушку.
Перкуторный массаж
Для ускорения отхождения мокроты нужно уложить человека на живот и слегка постукивать по задней поверхности грудной клетки (в области легких).
Небулайзерная терапия
Терапия с помощью небулайзера проводится для того, чтобы унять сильный кашель, улучшить отхождение мокроты. Но препараты в таком случае назначаются исключительно врачом.
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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.