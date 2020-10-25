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Как точно не пропустить у пациента коронавирус – известный инфекционист

25 октября 2020, 19:14

Евгений Дубровский назвал самый эффективный способ диагностики коронавируса.

Коронавирус в Украине - назван точный способ определить заразу
Коронавирус в Украине - назван точный способ определить заразу / facebook.com/UOZTODA

Коронавирус в Украине вошел в раж: по состоянию на 25 октября, в стране официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом, включая 6088 новых случаев за сутки.

О том, как не пропустить у пациента диагноз Covid-19, пояснил известный украинский врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в Facebook. Ведь неправильная диагностика влечет за собой неправильное лечение, а также вынуждает пациента пачками пить ненужные ему антибиотики.

По его словам, диагностировать коронавирус лучше с помощью компьютерной томографии (КТ), а не с помощью рентгенографии. Хотя последний метод более популярен у нынешних врачей.

Читайте такжеВрач назвал самых опасных переносчиков коронавирусаВпрочем, этому есть объяснение: КТ рекомендуется делать не раньше, чем через 1,5-2 месяца после заражения – когда из легких уходит жидкость. Поэтому врачи и используют рентген.

А вот антибиотики назначаться должны лишь при бактериальных осложнениях – тяжело больным людям, как правило, с сопутствующей патологией.

"Антибиотик мы назначаем, когда видим бактериальное осложнение. По-другому, без показаний, антибиотики наносят вред. Отравляют организм, мешают правильной работе иммунитета, способствуют появлению страшных антибиотикорезистентных микроорганизмов. Антибиотики отлично работают, когда бактерии чувствительны к ним. Чтобы антибиотик работал, нельзя злоупотреблять назначениями и принимать эти препараты с первых дней вирусной болезни", – уточнил Дубровский.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • Ученые выяснили, влияет ли возраст на шансы заразиться коронавирусом. Ученые создали модели восприимчивости к инфекции в зависимости от возраста, в рамках которых проверяли возможные сценарии заболеваний.
  • В Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 000 человек. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

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