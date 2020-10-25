Как точно не пропустить у пациента коронавирус – известный инфекционист

Евгений Дубровский назвал самый эффективный способ диагностики коронавируса.
Коронавирус в Украине вошел в раж: по состоянию на 25 октября, в стране официально зарегистрировали 343 498 случаев заражения коронавирусом, включая 6088 новых случаев за сутки.
О том, как не пропустить у пациента диагноз Covid-19, пояснил известный украинский врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в Facebook. Ведь неправильная диагностика влечет за собой неправильное лечение, а также вынуждает пациента пачками пить ненужные ему антибиотики.
По его словам, диагностировать коронавирус лучше с помощью компьютерной томографии (КТ), а не с помощью рентгенографии. Хотя последний метод более популярен у нынешних врачей.
Читайте такжеВрач назвал самых опасных переносчиков коронавирусаВпрочем, этому есть объяснение: КТ рекомендуется делать не раньше, чем через 1,5-2 месяца после заражения – когда из легких уходит жидкость. Поэтому врачи и используют рентген.
А вот антибиотики назначаться должны лишь при бактериальных осложнениях – тяжело больным людям, как правило, с сопутствующей патологией.
"Антибиотик мы назначаем, когда видим бактериальное осложнение. По-другому, без показаний, антибиотики наносят вред. Отравляют организм, мешают правильной работе иммунитета, способствуют появлению страшных антибиотикорезистентных микроорганизмов. Антибиотики отлично работают, когда бактерии чувствительны к ним. Чтобы антибиотик работал, нельзя злоупотреблять назначениями и принимать эти препараты с первых дней вирусной болезни", – уточнил Дубровский.
Коронавирус в Украине: последние новости
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