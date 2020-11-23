Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты, заявил президент Владимир Зеленский.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под руководством главы государства.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

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