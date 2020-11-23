УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие

23 ноября 2020, 14:15

Карантин выходного дня дает результат, подчеркнул президент.

владимир зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты, заявил президент Владимир Зеленский.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под руководством главы государства.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил глава правительства.

Новость дополняется.

Владимир Зеленский карантин карантин в Украине карантин новости карантин выходного дня локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун30 тысяч больных COVID-19 в сутки: у Авакова потребовали ввести в Украине локдаун Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ "Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне"Мы не справимся": у Авакова сделали громкое заявление о локдауне Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус
Следующий материал

Последние новости

14:15
Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие
14:13
Тренировка: новое исследование выявило тренировку, продлевающую жизнь Видео
13:44
Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность Видео
13:40
Помимо Resident Evil 8, в разработке находятся ещё одна таинственная игра во вселенной Resident Evil
13:39
Накушалась - из желудка 12-летней девочки достали валенок
Реклама
13:34
Карантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне Видео
13:22
В МВД подсказали, как избежать штрафа за отсутствие маски Видео
13:05
Прощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляция Видео
12:58
Захват автобуса с заложниками: суд принял решение по делу "луцкого террориста" Видео
12:55
У Зеленского откровенно рассказали, как решат проблему с КСУ Видео
12:46
Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15
12:37
Богдан объяснил, почему Зеленский не сумел изменить Конституцию для Донбасса
12:34
"Дошли до предела": эксперт оценила риски сортировки больных COVID-19 в Украине Видео
12:20
В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату Видео
12:17
Выявлены 15 продуктов, которые могут помочь предотвратить закупорку артерий Видео
12:07
Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине Видео
11:55
"Настроение бодрое, температура 36,6": Зеленский выздоровел от коронавируса Видео
11:52
В Украине резко возросло число больных COVID-19, требующих госпитализации Видео
11:45
Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Видео
11:42
В Британии рассказали, какой эффективной будет оксфордская вакцина от COVID-19
Реклама
11:31
Как защититься от COVID-19: врач объяснила нюансы
11:31
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
11:20
Онколог назвал главное условие, при котором еда провоцирует рак Видео
11:20
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
11:19
Зачем пить теплую воду: врачи назвали преимущества для здоровья Видео
11:18
Композитор The Last of Us тизерит большой анонс – поклонники теряются в догадках
11:04
Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото Фото Видео
10:52
Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину Видео
10:44
Коронавирус у Ермака: глава ОП сообщил результат нового теста Видео
10:39
Что дал карантин выходного дня: Рубан рассказал, когда ждать результатов Видео
10:34
Морги-рефрижераторы, дефицит гробов и очереди на кремацию: Нью-Йорк оказался на грани катастрофы из-за СOVID-19 Видео
10:32
Глава Карабаха обратился к Путину Видео
10:14
Белорусская православная автокефальная церковь прокляла Лукашенко Видео
10:10
Нас бросили на растерзание: почему долги по ЖКХ растут гигантскими темпами мнение
09:57
Украинцев планируют обложить новым налогом: куда потратят деньги Видео
09:45
Степанов назвал области, где катастрофически не хватает коек с кислородом Видео
09:29
Отказ от карантина: в Кабмине рассказали, что ждет бунтующих мэров Видео
09:10
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
09:09
Байден решил, кто будет "рулить" Госдепом Видео
09:09
Перевыборы превратятся в разгром президентской партии мнение
Реклама
08:58
Когда Украина справится с атакой COVID-19: экс-замглавы Минздрава дала прогноз Видео
08:58
Как Украина будет латать дыру в бюджете на 100 миллиардов гривен мнение
08:47
Где в Украине больше всего новых больных COVID-19: назван город
08:39
Врачи растолковали, что нельзя делать перед тестом на коронавирус Видео
08:33
Коронавирус в Украине: за сутки поставили почти 11 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
08:07
США вышли из Договора по открытому небу: в Германии сделали заявление Видео
08:07
Ученые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии
07:40
Карантин в Украине следует ослабить: нардеп назвал три главные инициативы Видео
07:34
Где в Европе чаще всего умирают от COVID-19: названа страна Видео
07:24
В США призвали Трампа наконец уйти Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять