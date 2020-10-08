Как в Испании и Италии: глава МОЗ обеспокоен вспышкой Covid-19

Министр напомнил, что почти ежедневно фиксируют очередной рекорд по приросту заражений коронавирусом.
Министр здравоохранения Максим Степанов записал обращение к украинцам в связи с тем, что в стране установлено 5397 диагнозов Covid-19 за последние сутки, также около 1000 госпитализаций.
"Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры. Вся система власти и Минздрава уже более полугода работает над тем, чтобы минимизировать последствия эпидемии" – сказал чиновник во время видеообращения, опубликованного в Facebook.
По словам министра, сейчас ситуация значительно хуже, чем была весной, однако важный момент – увеличение количества коек в больницах - с 12 до 37 000, определение и разработка протоколов лечения.
Степанов призвал ответственно относиться к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, а также уменьшить нагрузку на больницы и медиков. Он напомнил, что накануне выборов распространению коронавируса могут поспособствовать политики.
"Отдельно обращаюсь к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции. Речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей", - акцентировал министр.
Коронавирус в Украине:
По состоянию на четверг, 8 октября, заразились коронавирусом 244 734 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 397.
На лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни выделяют более 45 тысяч гривен. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, медицинская помощь предоставляется в полном объеме всем, кто в этом нуждается.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.