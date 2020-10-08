Как в Испании и Италии: глава МОЗ обеспокоен вспышкой Covid-19

Министр обеспокоен рекордным заражением коронавирусом в стране / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов записал обращение к украинцам в связи с тем, что в стране установлено 5397 диагнозов Covid-19 за последние сутки, также около 1000 госпитализаций.

"Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры. Вся система власти и Минздрава уже более полугода работает над тем, чтобы минимизировать последствия эпидемии" – сказал чиновник во время видеообращения, опубликованного в Facebook.

По словам министра, сейчас ситуация значительно хуже, чем была весной, однако важный момент – увеличение количества коек в больницах - с 12 до 37 000, определение и разработка протоколов лечения.

Степанов призвал ответственно относиться к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, а также уменьшить нагрузку на больницы и медиков. Он напомнил, что накануне выборов распространению коронавируса могут поспособствовать политики.

"Отдельно обращаюсь к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции. Речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей", - акцентировал министр.

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