Как защититься от COVID-19: врач объяснила нюансы

На свежем воздухе шанс заболеть значительно ниже / УНИАН

Медицинские защитные маски являются действенным средством предупреждения инфицирования коронавирусом, который заразил уже более 600 тысяч украинцев.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская, передает Апостроф.

По ее словам, даже при контакте с зараженным COVID-19, если оба будут в защитных масках и между ними будет достаточная дистанция - от 1 до 1,5 метра, то вероятность заражения составляет 3-5%.

"Если люди будут без маски, то статистика дает от 40 до 60% того, что человек инфицируется. Но если они будут рядом, то человек заболеет. Поэтому если люди будут носить маски и соблюдать дистанцию, то даже если и будет общение с больным лицом, вероятность заболеть очень и очень низкая", - пояснила медик.

При этом на свежем воздухе шанс заболеть значительно ниже.

"Я считаю, что на улице, когда есть дистанция, даже без маски можно не заразиться, потому что есть свежий воздух. Поэтому и говорят, что надо проветривать помещение, давать свежий воздух. Даже когда начали говорить, что нужно штрафовать без маски везде, потом это исправили. Если люди гуляют по парку не в толпе, то они могут не надевать маску", - добавила Лисневская.

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Напомним: