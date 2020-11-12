Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства

Самые эффективные средства защиты от COVID-19 и пневмонии – дистанция и маски, поделился врач / УНИАН

Самые эффективные средства защиты от коронавируса COVID-19 и пневмонии – соблюдение социальной дистанции и ношение маски.

Некоторые люди пренебрегают этими мерами из-за псевдоэкспертов, рассказал кандидат медицинских наук, хирург, пульмонолог Евгений Симонец в эфире программы Сніданок з 1+1, сюжет из которой опубликовал tsn.ua.

Собеседник подтвердил, что для защиты от вируса также стоит использовать антисептики.

"Именно эти меры антивирусные (соблюдение дистанции, масочный режим – Ред.), которые мы сейчас предлагаем, которые все максимально стараемся пропагандировать, именно они как раз и самые эффективные…", – поделился врач.