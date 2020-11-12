Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства

На поведение людей негативно влияют псевдоэксперты, отметил медик.
Самые эффективные средства защиты от коронавируса COVID-19 и пневмонии – соблюдение социальной дистанции и ношение маски.
Некоторые люди пренебрегают этими мерами из-за псевдоэкспертов, рассказал кандидат медицинских наук, хирург, пульмонолог Евгений Симонец в эфире программы Сніданок з 1+1, сюжет из которой опубликовал tsn.ua.
Собеседник подтвердил, что для защиты от вируса также стоит использовать антисептики.
"Именно эти меры антивирусные (соблюдение дистанции, масочный режим – Ред.), которые мы сейчас предлагаем, которые все максимально стараемся пропагандировать, именно они как раз и самые эффективные…", – поделился врач.
- Напомним, из-за коронавируса в марте была объявлена пандемия. В Украине с 11 марта начался карантин. В список карантинных мер, в частности, входит соблюдение дистанции в 1,5 метра, а также ношения масок в общественных местах.
- Кабинет министров решил, что карантин в украинском государстве должен действовать до конца 2020-го. Также правительство ввело в нашей стране карантин выходного дня.
Автор: Екатерина Присяжнюк