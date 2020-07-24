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Ученые создали уникальную многоразовую маску от коронавируса

Маска может задерживать вирусы так же эффективно, как и респираторы N95.

24 июля 2020, 07:59
маска, коронавирус
Маска поможет защититься от заражения COVID-19 / Фото pixabay.com

Использование маски помогает защититься от китайского коронавируса COVID-19, который по состоянию на 24 июля заразил более 15,5 миллиона людей во всем мире. Чтобы обеспечить наиольшую степеь безопасности, ученые из Массачусетского технологического института США создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами.

Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95, передает Daily Mail.

Новая маска сделана из силикона и обойдется всего в 15 долларов. Ученые утверждают, что такой силикон можно легко производить на заводах по всему миру - он прочный и в жидком виде может принимать любую форму. При этом в маске используются те же фильтры, что и в респираторах N95, но для их изготовления потребуется меньше материалов.

Разработчики антикоронавирусной маски предполагают менять фильтры после каждого использования, но саму маску можно стерилизовать различными способами, в том числе с использованием спирта, пропаривания, облучения и сухого нагрева.

"Благодаря такой конструкции фильтры можно вставлять, а затем выбрасывать после использования, и вы выбрасываете намного меньше материала, чем использовано в классической маске N95", – сказал соавтор исследования доктор Адам Вентворт.

Читайте такжеЕсть ли толк в маске для лица своими руками: неожиданный ответ ученыхНовую маску испытали на 20 медицинских работниках в Бригаме, и оказалось, что она плотно прилегает и не пропускает посторонние частицы. После использования маски большинство испытателей либо сказали, что не видят разницы с традиционной маской N95 по удобству, либо предпочитали новую маску.

Как сообщал Главред, ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски - и самодельные, и фабричные - смогут защитить от коронавируса только если будут состоять из трех слоев ткани.

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