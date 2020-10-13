Ученая назвала напиток, который помогает уберечься от Сovid-19

Для профилактики коронавируса необходимо включить в свой рацион продукты, которые помогают организму справляться с вирусами и бактериями.
Статистика по коронавирусу в Украине и в мире удручает. Чтобы укрепить иммунитет и максимально обезопасить себя в период пандемии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова посоветовала включить в свой рацион кисло-молочные продукты.
Она уточнила, что при склонности к запорам нужно покупать кефир, у которого срок годности не более трех дней, а при проблемах со сном – пить кефир за полчаса до отправления в постель, пишет Ридус.
Читайте такжеНазвана роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусомОднако одним только кефиром ограничиваться не стоит – его лучше чередовать с ряженкой и йогуртом.
"У кефира есть противопоказания. Если у людей повышенная кислотность желудка, то кефир нужно выбирать в начале срока годности, потому что при хранении кислотность этого напитка повышается. Кроме того, в кефире содержится небольшое количество спирта, который образуется при брожении при технологическом производстве кефира. Стакан или полстакана кефира – эта дозировка считается безопасной как для взрослых, так и для детей", – предупредила врач.
Коронавирус и советы по здоровью: последние новости
- Ученые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с Covid-19. Индийские исследователи совершили открытие, крайне интересное в свете борьбы с Covid-19.
- Медик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно. У определенной группы людей снижена сопротивляемость организма вирусам – что повышает риск повторного заражения коронавирусом.
- Медики объяснили, зачем во время пандемии делать прививки от гриппа и сколько это стоит. Пока что не все вакцины от гриппа можно купить в Киеве – к примеру, французская вакцина от гриппа должна появиться через неделю-полторы.