Дверь чуть-чуть приоткрыли: карантин в Киеве уже начали отменять - подробности

Карантин в Киеве начали отменять / УНИАН

Карантин в Киеве уже начали ослаблять. Во вторник, 5 мая, в столице Украины разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - говорится в сообщении КГГА.

Таким образом киевлянам запретили кушать и пить на месте продажи.

Кроме того, работники МАФов должны соблюдать масочный режим, дистанцию минимум 1,5 метра и им должны ежедневно измерять температуру. Кроме того, МАФы должны обеспечить наличие антисептиков и одноразовых салфеток, перчаток для посетителей, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.

Также в Киеве начали работу рынки.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: Демеевский в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском и базар на Лесной. Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки. Я призываю всех киевлян придерживаться правил безопасности, и на рынках, в частности. Важно: дистанция, перчатки, дезинфекция", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Отметим, по состоянию на 5 мая коронавирус в Киеве выявили у 1583 человек. Коронавирус 2020 убил в столице Украины 28 человек. Победили Ковид 91 человек.

Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, ослаблять карантин в Киеве постепенно начнут после майских праздников, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, большие ТЦ и магазины не откроются. Смогут заработать парикмахерские и салоны красоты. Но есть одно условие – нужно будет предварительно записаться, и можно одновременно обслуживать не больше 1 клиента.

Также стало известно, что в Киеве позволят открыть кофейни и рестораны, но они смогут работать только на вынос с условием обработки помещения дважды в день.