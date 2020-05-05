Дверь чуть-чуть приоткрыли: карантин в Киеве уже начали отменять - подробности

В столице Украины разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и рынков.
Карантин в Киеве уже начали ослаблять. Во вторник, 5 мая, в столице Украины разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений.
"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - говорится в сообщении КГГА.
Таким образом киевлянам запретили кушать и пить на месте продажи.
Кроме того, работники МАФов должны соблюдать масочный режим, дистанцию минимум 1,5 метра и им должны ежедневно измерять температуру. Кроме того, МАФы должны обеспечить наличие антисептиков и одноразовых салфеток, перчаток для посетителей, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.
Также в Киеве начали работу рынки.
"Сегодня в столице уже открылись три рынка: Демеевский в Голосеевском районе, "Маяк" в Деснянском и базар на Лесной. Завтра должны открыться Владимирский и Печерский рынки. Я призываю всех киевлян придерживаться правил безопасности, и на рынках, в частности. Важно: дистанция, перчатки, дезинфекция", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Отметим, по состоянию на 5 мая коронавирус в Киеве выявили у 1583 человек. Коронавирус 2020 убил в столице Украины 28 человек. Победили Ковид 91 человек.
Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, ослаблять карантин в Киеве постепенно начнут после майских праздников, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, большие ТЦ и магазины не откроются. Смогут заработать парикмахерские и салоны красоты. Но есть одно условие – нужно будет предварительно записаться, и можно одновременно обслуживать не больше 1 клиента.
Также стало известно, что в Киеве позволят открыть кофейни и рестораны, но они смогут работать только на вынос с условием обработки помещения дважды в день.