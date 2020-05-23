К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров

К ослаблению карантина не готовы 9 областей / УНИАН

На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей.

Об этом свидетельствуют показатели эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.

В качестве рассчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Ко второму этапу ослабления карантина готовы:

Винницкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

город Киев;

Кировоградская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область.

Ко второму этапу ослабления карантина не готовы:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Ровеннская область;

Черновицкая область.

/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.