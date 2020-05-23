К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров

Ряд областей не могут смягчить ограничительные меры.
На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей.
Об этом свидетельствуют показатели эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.
В качестве рассчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.
Ко второму этапу ослабления карантина готовы:
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- город Киев;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
Ко второму этапу ослабления карантина не готовы:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Ровеннская область;
- Черновицкая область.
Напомним, в Украине зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.