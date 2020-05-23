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К ослаблению карантина не готовы 9 областей: в Минздраве назвали аутсайдеров

23 мая 2020, 13:52

Ряд областей не могут смягчить ограничительные меры.

Медицинская маска
К ослаблению карантина не готовы 9 областей / УНИАН

На утро субботы, 23 мая, в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 областей.

Об этом свидетельствуют показатели эпидемической ситуации в регионах, размещенных на сайте Министерства здравоохранения.

В качестве рассчетных показателей принимаются во внимание: инцидентность, загруженность коек и количество тестов на коронавирус.

Ко второму этапу ослабления карантина готовы:

  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • город Киев;
  • Кировоградская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

Ко второму этапу ослабления карантина не готовы:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Ровеннская область;
  • Черновицкая область.
/ moz.gov.ua

Напомним, в Украине зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.

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