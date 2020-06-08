В МОЗ рассказали, будут ли отправлять на обсервацию украинцев, приехавших из-за границы

На самоизоляции общение с другими людьми нужно свести к нулю / УНИАН

Украинцы, которые вернулись в страну, из-за границы, должны пройти или самоизоляцию, или обсервацию - на выбор.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 8 июня.

По его словам, если гражданин выбирает самоизоляцию, необходимо установить приложение "Дій вдома".

"Если нет возможности установить это приложение или где-то проходить самоизоляцию, тогда предусмотрено прохождение обсервации", – рассказал Степанов.

Министр добавил, что есть четко определенные места обсервации в зависимости от региона.

"При самоизоляции человек должен сократить практически к нулю все свои контакты с любым другим лицом", – подчеркнул глава МОЗ.

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что с 5 июня запускается внутреннее авиасообщение в Украине, а с 15 июня разрешено международное авиасообщение.