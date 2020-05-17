Отпуск после карантина: эксперт рассказал, что ждет украинских туристов

На курортах введут жесткие санитарные правила / Depositphotos

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза рассказал о том, с какими нововведениями могут столкнуться украинские туристы, отправившиеся на отдых после карантина.

По его словам, в ряде популярных у туристов стран после снятия карантина будут введены жесткие санитарные правила.

"Маски в аэропорту и в самолете, тепловизоры, которые будут фиксировать на расстоянии температуру людей, дезинфекция помещений", – сказал он.

Эксперт предупредил, что жесткие противоэпидемические правила ждут туристов и в гостиницах. В частности, предполагается установление расстояния между столиками, между шезлонгами и другими подобными объектами в соответствии с санитарными нормами.

Читайте такжеДесятки тысяч украинских туристов застряли в Египте из-за коронавируса"Обязательно наличие профильного врача, обязательно наличие места в отеле, куда можно будет изолировать людей, у которых будет выявлена инфекция", – отметил он в комментарии Obozrevatel.com.

Обратим внимание, что Турция уже разрешила гражданам 31 страны, в том числе Украины, с 20 мая пересекать свою границу с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях.

Как передает Анадолу, определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Отмечается, что пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатом теста на коронавирус.

Читайте такжеУ Зеленского назвали ключевое условие нового этапа ослабления карантина

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Египте чрезвычайное положение на всей территории страны будет действовать в течение трех последующих месяцев.